La crítica i la sàtira inundaran l’avinguda al Vedat de Torrent en la Cavalcada del Ninot

María Caballer Sanchís serà nomenada aquest cap de setmana Musa de la Música de la UMT

L’avinguda al Vedat, un dels punts centrals en la vida fallera de Torrent, viurà aquest cap de setmana un dels seus actes més divertits i satírics de les Falles: la Cavalcada del Ninot. El dissabte a la vesprada, les 29 comissions falleres desfilaran en aquest esdeveniment festiu, que donarà inici a les 19 h des de la font de les Granotes fins a arribar a la tribuna, situada al parc de Moralets. La fallera major de Torrent, Alicia Pallardó, al costat de la seua cort d’honor, serà l’encarregada d’obrir la desfilada.

Els premis de la Cavalcada del Ninot es coneixeran l’endemà, en l’acte de lliurament de les recompenses de fulles de llorer i brillants, que tindrà lloc a les 19 h en la sala d’actes de l’ajuntament.



Però l’agenda fallera no es deté, i entre les moltes activitats que realitzarà cada comissió, destaca l’XI concurs de Pentinat de Fallera, organitzat per la falla Avinguda Reina Sofia. El concurs tindrà lloc el diumenge a les 12 h en el casal de la falla.

Un altre dels punts forts del programa ve de la mà de la Unió Musical, que aquest cap de setmana realitzarà el nomenament de la Musa de la Música; figura que representa a aquest col·lectiu musical al llarg dels pròxims mesos. María Caballer Sanchís tindrà l’honor d’ostentar el càrrec al costat de les seues dames. L’acte de nomenament tindrà lloc el dissabte a les 12 h en la seu de la UMT.

Sara, una jove intrèpida, amant de la naturalesa i propietària d’un vaixell d’esbarjo amb el qual es guanya la vida passejant a turistes, ix sola una vesprada a la mar amb la seua embarcació i una tremenda tempesta fa que perda el control del seu vaixell i es veja arrossegada fins a una illa perduda on viuen dinosaures. Així comença la història de “Perduts entre dinosaures” que acull l’Auditori aquest diumenge a les 12 h.

Helga Fenández presentarà aquest dissabte a les 18 h el seu llibre “Com eixir de l’armari i no morir en l’intent”. L’obra, que parla sobre el respecte i l’amor, serà presentada en l’AV El Vedat.

Els xiquets i xiquetes podran gaudir de les històries gregues i romanes sobre les constel·lacions que durant tants anys han fascinat a joves i majors. El Centre Ambiental del Vedat proposa per a aquest diumenge a partir de les 11 h un taller per a donar a conéixer les estreles i on es podrà realitzar una xicoteta reproducció d’aqueixes constel·lacions per a emportar-se a casa.