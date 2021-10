La cultura autòctona, protagonista als municipis de la Vall del Xúquer en aquest 9 d’octubre

Connect on Linked in

Els municipis de la Vall del Xúquer continuen preparant la seua tornada a la normalitat amb programacions culturals per al dia 9 d’octubre molt variades i amb marcat protagonisme faller, davant la impossibilitat d’haver celebrat les festes en les seues dates corresponents.

Beneixida, per exemple, serà el primer municipi a donar principi a la seua programació, amb la ‘Plantà’ d’una falla en la Plaça de l’Ajuntament, a partir de les 5 de la vesprada, subvencionada per la Diputació de València. El divendres, 8 d’octubre, a partir de les 20.15, eixa mateixa Plaça de l’Ajuntament rebrà un concert de l’Agrupació Musical de Beneixida. Per al dia central de la festa, el 9 d’octubre, els actes començaran a les cinc de la vesprada amb una sèrie de tallers per als més xicotets, amb activitats relacionades amb la festivitat i la cultura autòctona. Tot finalitzarà amb la ‘Cremà’ de la falla a càrrec de la Pirotècnia Mediterrani.

Per la seua part, Càrcer començarà la programació el dia 7 d’octubre amb un acte literari, la presentació del llibre ‘Max i els detectius’, de l’autora Irati Llorca. En el mateix lloc, el dia 8 es projectarà el documental ‘100 anys donant la llanda’, destinat a tota mena de públics. El 9 d’octubre començarà amb música. A partir de les 9 del matí, la colla de dolçainers de Gavarda, ‘La Burra Parda’, recorrerà els carrers del municipi per a, una hora més tard, començar amb l’esmorzar de germanor de ‘Coca de cansalà’ en la Plaça del Crist. El preu dels tiquets anirà destinat als damnificats per l’impacte del volcà de la Palma. A partir de les 11 i mitja, en la Plaça Generalitat Valenciana hi haurà diversió per als joves amb diversos tallers.

A Antella les activitats se celebraran íntegrament el dia 7 d’octubre, amb el lliurament dels Premis de l’XI Concurs de Cartells per al 9 d’octubre del CEIP Xarquia. Posteriorment, es representarà una obra de teatre en anglés, ‘Los 4 mosqueteros’ d’Alejandro Dumas.

A Sumacàrcer, els actes consistiran en una doble ració de teatre en el dia de festa. Allí es representarà, a partir de les 11 i mitja del matí, l’obra de teatre ‘Horta’, en el Teatre Auditori Municipal. Aquesta mateixa localització recollirà, ja a la vesprada, la representació d’una altra obra teatral: ‘l’Electe’, a partir de les 19.30 hores.