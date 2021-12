Connect on Linked in

Aquesta iniciativa forma part de la programació posada en marxa pel Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Alaquàs per a la promoció de la cultura urbana

La cultura del breakdance també s’ensenya a Alaquàs. El grup Special K, de reconegut prestigi a nivell nacional, ha oferit una activitat de dinamització als patis per a l’alumnat dels instituts de secundària del municipi. Es tracta d’una iniciativa que forma part de la programació oferida pel Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Alaquàs per a la promoció de la cultura urbana.

En les sessions formatives, el grup ha volgut mostrar a les i els participants l’activitat que realitzen diàriament al centre juvenil del Passatge per tal d’oferir una alternativa d’oci al públic jove fomentant la seua participació i promocionar activitats saludables per a ocupar el temps lliure i donar a conéixer aquesta pràctica de ball esportiu.

Alaquàs ha estat sempre un municipi pioner en el foment del breakdance. Els joves que ho han potenciat des dels seus inicis han volgut agrair a l’Ajuntament d’Alaquàs amb aquesta inciativa el seu recolzament a aquest tipus d’events i iniciatives així com també per l’assessorament a joves en la tramitació per a organitzar-se i constituir-se com a associació, a més de facilitar un espai on poder assajar, reunir-se i guardar tot el seu material.

De fet, el grup Special K assaja cada vesprada de dilluns a divendres a la sala polivalent del Centre Juvenil del Passatge. Es tracta d’un grup composat per joves de diferents edats amb una cultura propia i molts valors. Són, junt amb l’Ajuntament d’Alaquàs, els organitzadors del conegut campionat Cara a Cara que s’organitzava cada any a Alaquàs des de l’any 2001 i que ha esdevingut un dels events més importants a nivell nacional.