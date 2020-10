La Cultura es segura en Sueca este dissabte amb la Mostreta de Teatre Faller Comunitat Valenciana

Print This Post

El pròxim dissabte 24 d’Octubre, el centre Bernat y Baldoví de Sueca acull la quarta edició de la Mostra de Teatre Faller Comunitat Valenciana, després de les edicions a Sagunt, Gandia i Alzira, arriba a Sueca en un any diferent, malgrat que l’intenció i els objectius són els mateixos any rere any, una tradició mes que fallera

Una mostreta especial en aquest 2020, la pandèmia causada per la Covid19, obliga a prendre mesures de seguretat extraordinàries, però que no faran parar en qualsevol cas el sentiment faller , la tradició i el treball

Malgrat que este any siga una mostra de teatre reduïda en temps i participació, serà un dissabte complet, des del matí fins a la nit, amb les actuacions de quatre comissions que porten treballant tot l’any

Alfonso Garcia convida a tot el món faller i no faller a disfrutar de la Cultura Segura amb la Mostreta

Un esdeveniment que no et pots perdre