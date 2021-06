La cultura tornarà a prendre els carrers i places de Mislata aquest estiu.

L’Ajuntament de Mislata presenta ‘Estiu Viu a Mislata 2021’, una àmplia programació cultural i d’oci gratuïta per als mesos de juny, juliol i agost plena de teatre, circ, música, humor i cinema

Carlos F. Bielsa: “Mislata torna aquest estiu a prendre el pols dels carrers i places. I les omplirem de color, alegria i vida. La volta a la normalitat es posa de manifest amb una dels nostres senyals d’identitat com a ciutat, l’amor per l’art i la cultura”

Arriba l’estiu a Mislata i l’Ajuntament vol que la volta a la normalitat estiga plena de cultura i espectacle. Per a això, el consistori mislatero ha dissenyat una àmplia programació d’oci i cultura per als mesos estivals de juny, juliol i agost amb més d’una trentena d’actes, espectacles i concerts destinats a tots els públics, i especialment per a gaudir en família, el ‘Estiu Viu a Mislata 2021’.

L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández *Bielsa, ha volgut destacar la importància d’aquesta programació ja que “tornar als carrers i places, omplir-les de vida i alegria, gaudir dels espectacles i els concerts i tornar a compartir experiències són signes que estem recuperant les nostres vides i el final del túnel està cada vegada més a prop”.

Una programació que busca rememorar l’esperit del qual pot ser que siga una dels senyals d’identitat culturals de la ciutat, el MAC, el festival de teatre i circ de carrer que, a causa de la pandèmia, no s’ha pogut celebrar en les dues últimes edicions. És per això que, a excepció de les Mostres Fi de Curs de l’Escola Municipal de Teatre que es duran a terme en el Centre Cultural Carmen *Alborch, tots els actes seran a l’aire lliure i en punts emblemàtics de la ciutat com la Plaça de la Constitució, el Hort de Sendra, l’amfiteatre de Felipe Bellver o el Parc del Canaló entre altres.

Al costat del teatre i espectacles circenses d’importants companyies nacionals i de la Comunitat Valenciana, s’han programat concerts de diferents estils musicals, des de la música de bandes fins al swing, el reggae o el rock, màgia, els monòlegs de Raúl Antón i *Carol Tomás, tallers infantils, i la volta de l’esperat cinema d’estiu amb una variada cartellera per a tots els gustos i edats.

Els espectacles seran tots gratuïts, encara que per motius sanitaris s’hauran de sol·licitar amb reserva prèvia les invitacions per a assistir, ja que l’aforament serà limitat i controlat.

