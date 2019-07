La cultura urbana s’obri pas a Cullera amb un campionat d’skate preolímpic

Connect on Linked in

Més de 1.500 persones assistixen al torneig ‘The Cullera Bowl Classic’ que ha reunit els millors skaters del país en la seua lluita per anar a Tòquio 2020



La cultura urbana s’obri pas a Cullera cada vegada amb més força. Bona prova d’això ha sigut la celebració del “The Cullera Bowl Classic’ que va tindre lloc dissabte passat, una competició preolímpica en la qual es van donar cita els i les millors skaters d’Espanya.



L’esdeveniment cobra més importància si cap en formar part del circuit nacional en el qual els skaters lluiten per aconseguir el passaport per a Tòquio 2020. Allí s’integraran en l’equip olímpic espanyol, tenint en compte que l’skate serà per primera vegada una modalitat oficial en els Jocs Olímpics.



Més de 1.500 persones van passar per l’skatepark de la capital turística de la Ribera, considerat un dels millors en la seua categoria després de la seua obertura el mes d’abril passat. «Tot un èxit de convocatòria», assenyala el regidor de la recentment creada regidoria de Cultura Urbana, Àlex Morales.



La de Cullera ha estat la segona parada del circuit del Comité Nacional d’Skateboarding en la seua modalitat de park, que enguany ha vingut de la mà de l’Skateboarding València Club.



«Va ser una ocasió immillorable per a gaudir d’un cap de setmana amb les més grans figures del panorama nacional, tant masculí com femení, i posicionar Cullera com una localitat de referència per als amants de la cultura urbana», apunta Morales.



Danny León i Julia Benedeti foren els grans triomfadors en imposar-se en les categories masculina i femenina, respectivament. León és actualment qui encapçala la classificació masculina nacional amb una puntuació de 2.000 punts.



L’expectativa generada estava a més relacionada amb els premis, ja que va haver-hi 4.000 euros en joc que es van repartir per igual entre els participants masculins i les femenines, atés el principi d’igualtat que imposa l’Ajuntament de Cullera en totes i cadascuna de les competicions esportives que organitza o patrocina.



Morales destaca l’interés municipal per fomentar este tipus d’esdeveniments, ja que a més aconseguixen atraure visitants. «Hem tingut a participants que han estat tota la setmana pernoctant a Cullera», precisa.



L’edil de Cultura Urbana subratlla que l’skatepark municipal compta amb unes instal·lacions «capdavanteres» i amb avantatges competitius com el fet que el carril bici arribe fins a la mateixa porta, facilitant així la mobilitat dels usuaris. «Una skater pot agafar el tren a València i en poc més de mitja hora plantar-se en un dels millors skate parks d’Espanya», assenyala. Per eixe motiu, «continuarem impulsant este tipus d’esdeveniments que dinamitzen la vida cultural, oferixen alternatives als jóvens i ens posicionen com una de les destinacions més atractives per als amants de la cultura urbana al nostre país», conclou.



A la competició també van assistir el regidor d’Esports, Javier Cerveró, i la regidora delegada d’Igualtat, Marta Tur.