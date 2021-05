La degana de l’ICAV reivindica la conciliació en l’Advocacia enfront del Ministre de Justícia en els Diàlegs Institucionals

Print This Post

El ministre de Justícia ha destacat en els Diàlegs Institucionals, organitzats per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València i el Ministeri de Justícia, el paper central de l’advocacia en la Justícia.

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va participar, ahir dimarts, en els Diàlegs Institucionals, organitzats per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València (ICAV) i el Ministeri de Justícia. L’esdeveniment va estar moderat per la degana de l’ICAV, Auxiliadora Borja, acompanyada per la presidenta del TSJ de la Comunitat Valenciana, María Pilar de l’Oliva, i la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública d’aquesta Comunitat, Gabriela Bravo.

La degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, Auxiliadora Borja, va ser l’encarregada d’obrir la trobada i va agrair a totes les autoritats i representants de la societat civil la seua presència “per ser un suport crucial en aquest acte. Per descomptat, la del ministre per haver acceptat la invitació de l’ICAV a celebrar els Diàlegs Institucionals en el nostre Col·legi, i especialment a la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, la presidenta del TSJCV, Pilar de l’Oliva, la delegada del Govern, Gloria Calero, i la fiscal cap de la CV, Teresa Gisbert. Poder tindre una trobada entre els diferents agents que conformem la justícia a València segur ens permetrà aportar idees o millores, en matèria de justícia”, va assenyalar la degana.

En la trobada, Camp va destacar el paper de l’advocacia en la Justícia: “És la plataforma que ens permet parlar de la Justícia, perquè ells són el nexe més important entre la Justícia i la ciutadania”.



Reivindicació de la conciliació laboral i familiar en l’Advocacia

La degana de l’ICAV va aprofitar l’acte per a exposar al ministre un assumpte, va assegurar “que em preocupa especialment”. Borja es va referir a la gran quantitat de sol·licituds d’empara col·legial de companys i companyes que arriben al Col·legi, a causa de les contínues denegacions de sol·licituds de suspensió d’assenyalaments, “encara sent degudament justificades conforme a la llei”. Sobretot, va afegir, “preocupen les denegacions de justificacions per baixes de maternitat o paternitat. Entenem que aquesta situació posa en escac la conciliació familiar i laboral en la justícia”. El ministre es va comprometre a asseure’s a parlar amb l’Advocacia sobre aquest tema.

Seguint amb l’esdeveniment, el ministre va assegurar que, la ciutadania és “el leitmotiv” del seu projecte. En aqueix sentit, Camp s’ha felicitat perquè gran part dels projectes duts a terme des de l’inici de la pandèmia i que més beneficiaran als ciutadans “han sigut aprovats per unanimitat, tant els acords de les sectorials amb les Comunitats Autònomes com les normes, en les quals només sol quedar fora Vox”. Tot això emmarcat en un pla, Justícia 2030, que té “eficiència” i “consens” com a paraules clau.

Camp va explicar els tres principals eixos normatius que està duent a terme el seu equip per a aconseguir aqueix objectiu de l’eficiència: la llei d’eficiència processal, que inclou els Mitjans Adequats de Solució de Controvèrsies (MASC), que permeten recuperar la capacitat negociadora de les parts; la llei d’eficiència organitzativa, “que suposa un canvi medul·lar”, segons Camp, que recull tres figures clau: el Tribunal d’Instància, l’Oficina Judicial, i l’Oficina de Justícia en el municipi; i, finalment, la futura llei d’eficiència digital, que veurà la llum enguany.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública de la Comunitat Valenciana, va felicitar el ministre per aquest treball per a millorar l’eficiència de la Justícia. “No es pot treballar amb un model obsolet”, va afegir Bravo, qui va posar l’accent, a més, en la necessitat de comptar amb tots, “fins i tot amb totes les forces polítiques”.



La presidenta del TSJ de la Comunitat Valenciana, per part seua, va destacar que “tots som necessaris i tenim un mateix objectiu: fer una Administració de Justícia pròpia del segle XXI, que ajude a fer front a la crisi econòmica i social”. Per a això, va dir, “compte, ministre, amb la nostra col·laboració”.

Finalment, el ministre, dins del treball dut a terme pel seu equip ministerial, va fer al·lusió a la nova Llei d’Enjudiciament Criminal (LECrim), amb un vacatio legis de 6 anys, “important per a anar millorant-la entre tots”; i al projecte de llei de la Fiscalia Europea, amb 7 fiscals delegats ja seleccionats. Són peces que es van sumant a aqueixa “caixa buida que és Justícia 2030 i que anem omplint amb el consens de tots”, ha conclòs Camp.