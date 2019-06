La delegació de l’AEMET de València convoca els mitjans per tal d’informar de les últimes dades estacionals

Connect on Linked in

Una primavera més humida, i un Estiu calorós entre les prediccions de l’AEMET.

La delegació de l’AEMET de València convoca els mitjans de comunicació en la seua roda de premsa estacional.

Una primavera molt més humida, i un Estiu més calorós, entre les informacions més destacades.



Hui la delegació d’AEMET de Valencià, ha convocat als mitjans de comunicació, per tal d’informar de les últimes dades estacionals

A destacar trobem que la darrera primavera ha registrat un 40 per cent mes de pluges per damunt dels valors habituals en este període, fins a 200 litres per metre quadrat s’han aplegat a recollir en algunes poblacions



Una primavera que aplegara al seu fi esta matinada amb l’entrada de l’estiu.



Respecte a les temperatures, segons l’AEMET, afirma que malgrat la tendència de pujada de temperatures generalitzada en els últims 15 anys , en este últim període les temperatures s’han mantingut dins dels valors habituals.



Jorge Tamayo, delegat de l’AEMET de la Comunitat Valenciana ha parlat de la situació de les pluges i dels motius que porten esta situació.

La predicció per al pròxim estiu per part de Jorge Tamayo, està un estiu poc atípic, en temperatures en ascens generalitzat i poques pluges.



José Àngel Núñez cap de climatologia de València, comenta que és una evidència que l’estiu i l’hivern cada vegada allarguen més la seua estada, i augura un cap de setmana de Sant Joan, sense pluges i bones temperatures



Sense dubte, podrem gaudir d’un cap de setmana sense pluges i en temperatures totalment estivals.