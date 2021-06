La Delegació del Govern desplegarà 3.000 efectius de la Guàrdia Civil i Policia Nacional per a garantir la seguretat en la nit de Sant Joan

Connect on Linked in

La delegada del Govern, Gloria Calero, ha presidit aquest dilluns en el Palau del Temple la reunió de coordinació al costat de la consellera d’Interior, Justícia i Administració Pública, Gabriela Bravo.

La Policia Nacional constituirà un lloc de comandament avançat (PMA) a la platja de la Malva-rosa i la Guàrdia Civil realitzarà controls preventius d’alcoholèmia i substancies estupefaents en els accessos a les platges.

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha presidit aquest dilluns en el Palau Temple la reunió de coordinació del dispositiu de seguretat de la nit de Sant Joan. La Delegació ha acordat desplegar més de 3.000 efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en el litoral de la Comunitat Valenciana per a evitar aglomeracions i la celebració de festes a les platges. A aquests efectius se sumen els agents de la Policia Local de cada municipi i els efectius de la Unitat de la Policia Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana. A la reunió ha assistit la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo; el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel; la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP); els comandaments de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i la Unitat Adscrita en el territori valencià; així com les tres subdelegacions del Govern a Alacant, Castelló i València.

Durant la trobada, els assistents han acordat remetre una circular als ajuntaments, a través de la FVMP, recordant que s’han de prendre les mesures adequades orientades al tancament de les platges i altres espais tradicionals de celebració durant la nit de Sant Joan. A més, s’instarà els municipis que realitzen una labor pedagògica amb la ciutadania fent una crida a la responsabilitat, precaució i cautela.

“La Delegació ha convocat aquesta reunió per a aprofundir en la coordinació i preservar la seguretat de la ciutadania. És imprescindible que continuem pensant que el virus és ací, hem de tindre molta precaució i ser responsable per a no tirar per terra la gran faena que s’ha fet durant l’últim any”, ha subratllat la delegada.

La Policia Nacional desplegarà la unitat de cavalleria en el litoral de la capital del Túria i constituirà un PMA a la platja de la Malva-rosa per a coordinar els dispositius de la ciutat de València, Sagunt i Gandia. A més, la Guàrdia Civil realitzarà controls preventius d’alcoholèmia i de substàncies estupefaents en els accessos a les platges. Les tres subdelegacions del Govern han convocat en els últims dies juntes de seguretat en municipis de la costa per a informar els ajuntaments dels dispositius