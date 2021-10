La Delegació del Govern desplegarà més d’un miler d’efectius de la Policia Nacional en el dispositiu especial de seguretat del 9 d’Octubre

Print This Post

La delegada anima a la població a gaudir del Dia de la Comunitat “ara que ja podem mantindre el contacte que tant anhelàvem”

Gloria Calero anuncia que les FCSE “garantiran la normalitat” i recorda que” les persones que busquen el conflicte no caben en el dia del poble valencià”

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha avançat que “les FCSE garantiran que el pròxim 9 d’Octubre siga la festa de la convivència”. La delegada, que ha presidit al costat de l’alcalde de València, Joan Ribó, la junta local de seguretat amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana, ha manifestat que el treball de la junta local de seguretat s’ha centrat en “garantir que aquest dia siga el de totes i tots indistintament de la seua idea de Comunitat”. “Les persones que busquen el conflicte no caben en el dia del poble valencià”, ha dit.



La delegada ha manifestat que “som un poble que mostra respecte per les institucions i a la ciutadania”. “La convivència – ha afegit- és una dels nostres senyals d’identitat, gaudim del dia de la Comunitat Valenciana amb els nostres familiars i amics, que ja podem mantindre aqueix contacte que tant anhelàvem.”



Per a aquesta jornada, Gloria Calero ha anunciat que es disposarà d’un dispositiu similar al de 2019, últim any en què es va commemorar la festivitat abans de la pandèmia, amb més d’un miler d’efectius. A més, la des de la Delegació “s’han ordenat les diferents manifestacions convocades a fi de garantir el lliure exercici d’aquest dret”. El nombre de manifestacions per a enguany és:

A les anteriors cinc, se suma una concentració no vinculada amb la jornada reivindicativa del 9 d’Octubre sol·licitada per la CGT per a denunciar l’abús de temporalitat en la Societat Valenciana de la Gestió Integral de Serveis d’Emergències que se celebrarà en la Plaça de la Verge entre les 8.00 i les 14.30hs.

Calero ha subratllat que les Forces i Cossos de Seguretat “han preparat un dispositiu perquè es respecten els drets de les entitats que han convocat manifestacions per al 9 d´Octubre”. “Qualsevol intent de boicot tindrà conseqüències”, ha subratllat.