La Delegació del Govern entregarà el sobrant de mascaretes a Creu Roja i Càritas per a la seua distribució entre els col·lectius més vulnerables

Les forces de seguretat amb “xicotets excedents” es quedaran amb el sobrant per a la seua autoprotecció



Calero assenyala que la distribució de màscares en els 467 nodes de transport de la C.Valenciana s’ha desenvolupat “sense aglomeracions” gràcies a la responsabilitat de la ciutadania

La Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana ha acordat entregar el sobrant del repartiment de màscares a Creu Roja i Càritas per a la seua posterior distribució entre els col·lectius més vulnerables.

Aquesta és la indicació que ha traslladat la delegada del Govern, Gloria Calero, per al sobrant de màscares, més de 250.000, després de finalitzar el repartiment en els principals nodes de transport de la Comunitat Valenciana.

Paral·lelament, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i Policies Locals “amb xicotets excedents” després dels dos dies de repartiment en els principals nodes de transport de la Comunitat Valenciana, es quedaran amb el sobrant per a la seua autoprotecció, segons ha indicat Calero.

La distribució de màscares en 467 nodes de transport de la C.Valenciana, “s’ha desenvolupat amb total normalitat, sense aglomeracions perquè la ciutadania ha sigut responsable i conscient que seguim en confinament i paral·lelament, per la gran labor desenvolupada pels 4.500 efectius de les forces de seguretat i voluntaris de Protecció Civil que han participat en aquesta distribució”, ha assegurat la delegada.

Gloria Calero ha recordat que aquest primer repartiment ha estat destinat a “aquelles persones que s’havien d’incorporar al seu treball i que no tenien més remei que utilitzar el transport públic en el qual podria no mantindre’s el distanciament social necessari per a evitar contagis”.

Una vegada finalitzada aquesta iniciativa, i amb el material sobrant, la Delegació del Govern ha acordat “el seu lliurament a Creu Roja i Càritas perquè continuen amb la seua encomiable labor en favor dels col·lectius més desfavorits per aquesta pandèmia”.

D’aquesta manera, segons ha dit Calero, “es culmina la distribució de les 1.118.000 màscares que el Govern ha destinat a la Comunitat Valenciana per a conscienciar als treballadors de mesures d’autoprotecció on no es pot mantindre el distanciament social”. Amb tot, Calero ha recordat que “el confinament i la distància interpersonal, la r