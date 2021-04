La Delegació del Govern i l’Ajuntament d’Almussafes es reuneixen per a impulsar la indústria automobilística de la C. Valenciana

L’Observatori del Pla de Recuperació de la Comunitat Valenciana donarà suport tècnic al pla Almussafes 2030.

La reunió arriba després de la trobada que ha mantingut el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, amb representants de Ford.

La Delegació del Govern i l’Ajuntament d’Almussafes han mantingut aquest divendres una reunió de la taula tècnica de l’Observatori del Pla de Recuperació de la Comunitat Valenciana, constituït recentment, per a impulsar projectes estratègics d’aquest a càrrec dels fons europeus. La Delegació del Govern donarà suport tècnic al projecte que reforçarà la indústria automobilística de la Comunitat Valenciana després de la reunió que ha mantingut aquesta setmana el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, i representants de Ford.

L’objectiu d’aquesta trobada, al qual ha assistit la delegada del Govern, Gloria Calero, i l’alcalde d’Almussafes, Toni González, ha sigut desplegar mecanismes de treball per a coordinar-se de manera conjunta i treballar tots els aspectes tècnics dels potencials projectes. A la trobada també ha assistit el responsable de l’Observatori del Pla de Recuperació de la Comunitat Valenciana, Carles Arques.

Almussafes és el node de la indústria automobilística més important de la Comunitat Valenciana i l’Observatori de la Delegació planificarà la metodologia marcada pel Govern d’Espanya i la Comissió Europea. Almussafes 2030 és un pla de present i futur que s’emmarca dins dels IPCEI (Programes d’interés comú) definits per la Comissió Europea per a potenciar la cadena de valor industrial de la UE.

La delegada del Govern ha destacat la importància de la coordinació interinstitucional per a aprofitar al màxim els fons de recuperació. “El Pla Espanya Pot és una estratègia de país i tenim el repte en la implementació. La nostra voluntat és posar tota la nostra capacitat tècnica al servei d’Ajuntaments i empreses per a executar els fons de manera eficient i eficaç. El PRTR és una qüestió de tots i totes, que no podem deixar passar l’oportunitat”.

La comissió tècnica de l’Observatori del Pla de Recuperació de la Comunitat Valenciana tornarà a reunir-se amb l’Ajuntament d’Almussafes la primera quinzena del mes de maig per a estudiar els avanços del projecte.