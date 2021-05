La delegada del Govern, Gloria Calero, visita Carlet

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La delegada del Govern, Gloria Calero, ha visitat hui l’Ajuntament de Carlet, on ha mantingut una reunió de treball amb l’equip de govern, encapçalat per l’alcaldessa, M. Josep Ortega, per tractar els diferents episodis d’inseguretat ocorreguts a la població setmanes enrere.

A la reunió, han assistit també el general de brigada de la Guàrdia Civil José Hermida Blanco, cap de la 6a zona de la Guàrdia Civil en la Comunitat Valenciana, el coronel Amador Escalada, cap de la Comandància de la Guàrdia Civil, el tinent cap del lloc principal del quarter de la Guàrdia Civil de Carlet, així com el cap de la Policia Local de la ciutat.

Esta visita s’emmarca dins de les actuacions iniciades pel consistori la setmana passada, quan ja es van reunir amb la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, per tal de traslladar a les autoritats la preocupació pels fets ocorreguts en els últims temps a Carlet.

Tant la delegada del Govern com els alts càrrecs de la Guàrdia Civil han traslladat al consistori el seu compromís de col·laboració i de treballar de forma coordinada per tal de millorar la seguretat.

L’alcaldessa, M. Josep Ortega, ha destacat “l’agraïment a la ràpida reacció i l’oferiment de col·laboració de Delegació de Govern així com la màxima coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat al seu càrrec amb el govern municipal”.

El treball colze a colze, amb implicació màxima de l’equip de govern i coordinació també amb els serveis socials i la policia local, ha de ser el que acabe transmetent seguretat a la ciutadania a Carlet.