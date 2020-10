La delegada del Govern inaugurarà l’Oficina de VioGén de la Caserna de la Guàrdia Civil d’Almussafes

Print This Post

Gloria Calero visitarà les dependències destinades a l’atenció exclusiva a la dones víctimes de violència de gènere

Dimecres que ve, 28 d’octubre, a les 13 hores, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, visitarà l’Oficina de VioGén del Lloc Principal de la Guàrdia Civil d’Almussafes, en funcionament des de principis d’any i la inauguració oficial de la qual s’ha dilatat en el temps com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19.

L’alcalde d’Almussafes, Toni González, i el capità cap de l’aquarterament, Javier Muñoz, acompanyaran a la representant del Govern en la seua visita a les dependències de VioGén destinades al seguiment integral i atenció exclusiva a les dones víctimes de violència de gènere de les localitats d’Almussafes, Benifaió i Sollana.

Des de la Guàrdia Civil s’incideix en el fet que la violència de gènere és una xacra social que és necessari erradicar i d’ací la necessitat de destinar recursos i infraestructures per al seguiment i la protecció integral a les dones víctimes de maltractaments físics i psicològics. “La Guàrdia Civil va destinar uns fons a la construcció d’aquestes instal·lacions per a d’una banda facilitar a les dones víctimes de violència de gènere la interposició de la denúncia en seu policial preservant al màxim la seua intimitat i, per un altra, facilitar la tasca de seguiment i prevenció d’aquelles amb ordre de protecció en vigor”, explica el capità cap del Lloc Principal de la Guàrdia Civil.

El Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (Sistema VioGén), de la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior, es va posar en funcionament el 26 de juliol del 2007, en compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, “de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere”.