La delegada del Govern presenta a Paterna les Unitats Mòbils de Documentació per a la província de València

Unitats Mòbils de Documentació per a facilitar tràmits als ciutadans de la província de València

Les unitats VIDOC ajuden a expedir 10.000 DNIs en les zones afectades per la dana

Pilar Bernabé, delegada del Govern

La delegada del Govern, Pilar Bernabé, ha presentat juntament amb el cap superior de la Policia de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero, i l’alcalde de Paterna, José Antonio Sagredo, les Unitats Mòbils de Documentació (VIDOC) de la Policia Nacional que prestaran els seus serveis a la província de València. Aquests vehicles, segons ha assenyalat Bernabé, “estan equipats amb tecnologia d’última generació per a l’expedició de DNIs i suposen una iniciativa per acostar l’administració als ciutadans, al mateix temps que es faciliten els tràmits”.

Segons ha recordat la delegada, sis unitats VIDOC “han estat realitzant una gran labor en les poblacions més afectades per la dana”. Concretament, -ha assenyalat Bernabé- s’han expedit 10.000 DNIs de persones que els havien perdut. “Aquesta expedició ha sigut totalment gratuïta per a totes les persones que havien perdut la seva documentació, que a més és necessària per a la tramitació d’ajudes”, ha afegit.

Aquests sis vehicles romandran a la Comunitat Valenciana (dos a la província de València, tres a Alacant i un a Castelló) amb la finalitat d’“agilitzar l’expedició de documentació en diferents nuclis poblacionals que no disposen de dependències policials”. En aquest sentit, “es crearà un calendari en coordinació amb els ajuntaments per poder avisar els veïns amb prou temps per dur a terme les tasques de documentació”. Els VIDOC treballaran de dilluns a divendres de 9 a 15 hores.