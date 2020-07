La delegada del Govern visita les platges d’Alboraia

L’alcalde de la localitat, Miguel Chavarría, ha acompanyat a Gloria Calero en un recorregut per la platja de la Patacona i la platja de Port Saplaya





La visita institucional de la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, al municipi ha tingut el seu inici en el Consistori de la localitat on ha signat en el Llibre d’Honor.



Abans de començar el recorregut per les platges de La Patacona i Port Saplaya, l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría ha aprofitat l’ocasió per a tractar amb la delegada temes pendents del municipi, com la construcció d’un espigó a la platja nord de Port Saplaya, la necessitat de comunicar Port Saplaya amb la Patacona a través d’una via de servei, la connexió de la senda ciclable entre el centre urbà i La Patacona, així com altres projectes pendents de mobilitat com la sol·licitud d’una parada opcional de trens de rodalia sota l’autovia a l’altura de Port Saplaya, aprofitant la comunicació amb la passarel·la per als vianants i bici projectada per a salvar l’autovia des de Port Saplaya.



El recorregut per les platges ha començat en La Patacona, on Gloria Calero ha assenyalat que Alboraia té “unes platges de qualitat i en els temps que corren ofereixen un turisme segur”.



Així mateix l’alcalde, ha apuntat que en La Patacona estan pràcticament solucionats tots els danys que van causar els passats temporals, i li ha transmés a la delegada del Govern en la Comunitat la preocupació pels quals encara pateix la part nord de la platja Port Saplaya.



“Tots els anys fem transvasaments d’arena des de la platja de La Patacona a la de Port Saplaya, però necessitem una solució permanent perquè l’arena es regenere sola en aquesta zona, perquè a poc a poc ens quedem sense arena”, ha comentat l’alcalde.



El primer edil del municipi ha apuntat que és necessària també “una reconstrucció urgent del passeig nord i un espigó o una altra infraestructura que ajude a evitar la pèrdua d’arena a la platja nord de Port Saplaya”.



D’altra banda, la delegada del Govern, ha comentat que estudiarà tot el sol·licitat i que seran els tècnics els que decidisquen quin tipus d’acció es realitze en la zona.