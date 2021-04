La demanda de cursos en línia en la plataforma de la Generalitat es duplica en 2020 i es quadruplica la formació en e-learning

Print This Post

Els cursos nous en eFormación han augmentat un 146%, les edicions un 18% i les matriculacions un 95%

Les organitzacions que utilitzen la plataforma de la Generalitat han crescut un 22% i els usuaris i usuàries un 58%

El director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, José Manuel García Duarte, ha confirmat que durant 2020 s’ha duplicat la demanda de cursos en línia en la plataforma eFormación de la Generalitat i quasi s’ha quadruplicat la de formació en e-learning, “a causa de les mesures de distanciament imposades per la crisi sanitària de la COVID-19 i l’aposta per la formació a través de mitjans digitals”.

Segons García Duarte, “el treball de la plataforma en 2020 ha sigut vertiginós ja que la declaració de l’estat d’alarma va obligar les organitzacions a adaptar els seus plans de formació per a continuar oferint els seus cursos, convertint el presencial en en línia o per videoconferència i, fins i tot, innovant per a crear noves iniciatives d’e-learning, 100% virtuals”.

La plataforma formativa de la Generalitat (e-formacion.gva.es) ofereix els recursos necessaris perquè les organitzacions adherides a eFormación puguen oferir formació per Internet des dels seus diferents campus virtuals (Labora, IVAJ, CdT, IVAP, etc.).

La plataforma permet realitzar en línia la formació tradicional de les organitzacions que ho requerisquen i, també, planificar accions d’aprenentatge electrònic, utilitzant tècniques d’e-learning, que doten de major flexibilitat al procés formatiu i es caracteritzen per la ubiqüitat i la mobilitat.

En l’actualitat, hi ha 31 organitzacions en la plataforma, set de les quals es van adherir en 2020, la qual cosa suposa un increment del 22% respecte l’any anterior. Això ha permés la creació de nous campus (IIS La Fe, Protecció de Dades, Competències digitals DIGCOMP, etc.) en els quals les organitzacions ofereixen els seus cursos en diferents edicions, que se succeeixen al llarg de l’any. Així, un mateix curs pot impartir-se en la plataforma una o diverses vegades a l’any.

En 2020 els cursos de nova creació van augmentar fins a un 146%, a causa de les necessitats sorgides. A més, el nombre d’edicions va créixer un 18%, també les dels cursos preexistents, sumant 1.420 accions formatives, i les matriculacions es van incrementar un 95%, amb 170.838 matriculacions. Les persones usuàries ronden les 36.000, actualment, un 58% més que en 2019.

En aquest sentit, García Duarte ha destacat que “algunes organitzacions, com l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut, han hagut de triplicar les edicions dels seus cursos a causa del gran augment de la demanda que van provocar les especials circumstàncies de la pandèmia”.

E-learning

El director general de TIC ha explicat que “l’augment de les matrícules no es deu tan sols a l’efecte de la pandèmia, encara que aquesta haja tingut un gran impacte, ja que en els últims cinc anys la demanda de formació en línia s’ha anat incrementant considerablement, des de les 42.000 matrícules registrades en 2015 fins a les 87.000 de 2019”.

Això es deu al fet que la formació mitjançant la metodologia e-learning ha crescut per la incorporació de diferents millores en la plataforma. Entre altres accions, s’han augmentat les capacitats de eFormación i s’ha implantat un nou mòdul de gestió, molt més còmode, amb una aula virtual basada en Moodle, que permet impartir cursos ludificats.

En aquest sentit, ha sigut especialment rellevant el creixement dels cursos dirigits a formar a creadors de continguts en moltes organitzacions, amb la finalitat que puguen comptar amb persones habilitades per a impartir continguts en línia.

De fet, la plataforma ha format amb aquests cursos (ABC en eXeLearning), impartits en el portal web SAPS de la Generalitat, a més de 3.573 tècnics en 2020, un 271% més que en 2019, que representen més que tots els que es van formar en els tres anys anteriors.

SAPS és el portal web de formació en línia gratuïta de la Generalitat. En 2020 també va registrar un creixement important, amb 2.381 nous usuaris, un 73% més que l’any anterior. SAPS ha publicat, en l’últim any, 113 edicions de cursos, que han comptat amb 4.176 matriculacions, sent la formació més demandada la de tecnologies d’e-learning.

En l’actualitat compta amb 30.000 usuaris i usuàries que realitzen una mitjana d’entre 3 i 4 cursos per persona en la plataforma. La majoria dels cursos oferits tenen a veure amb la tecnologia o la ciberseguretat però s’ofereix formació de moltes altres temàtiques, com l’ambiental o l’esportiva.

Formació més demandada

A més de SAPS, en 2020, els campus amb una major activitat formativa han sigut els de l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES), l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP), el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) i la Xarxa de Centres de Turisme (CdT).

La *EVES ha realitzat 371 accions formatives en l’últim any, més d’una al dia, i en elles s’han matriculat 67.524 alumnes, rècord absolut de matriculacions anuals d’una organització en eFormación, amb un creixement del 300% respecte de 2019. Per part seua, l’IVAP ha dut a terme 233 accions formatives i matriculat a 54.074 alumnes, sent aquest el segon millor dada anual dels últims 20 anys de la plataforma, registrant un augment del 250%.

Cal destacar, a més, els cursos relacionats amb la COVID-19, que han elaborat tant la EVES, per als sanitaris, com altres organitzacions com INVASSAT, per a l’IVAP i altres entitats de la Generalitat.

Entre ells, es troben els cursos de la EVES de prevenció en l’entorn sanitari, que va registrar 17.500 matriculacions, i els de gestió de l’estrés durant la pandèmia. Així com el curs impartit per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) sobre la COVID en l’oci educatiu o el curs de formació sobre SARS-CoV 2 impartit per l’IVAP, que va registrar més de 12.600 matriculacions. A més, a causa de la generalització del teletreball, l’IVAP va sumar més de 5.000 matriculacions al curs bàsic de ciberseguretat.

D’altra banda, el campus de l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), que dona servei a policies, bombers, brigades, personal de Protecció Civil i tècnics d’emergències, ha registrat un nombre de matriculacions 45 vegades major a 2019, amb 4.176 matriculacions.

Això es deu al fet que, entre altres iniciatives, com el curs per als auxiliars dels plans de contingència a les platges per la COVID-19, que va registrar prop de 1.200 matriculacions, també han passat a ser en línia alguns cursos preparatoris, habitualment presencials, de les oposicions a cossos policials.

A més, en 2020, s’han atés més de 15.000 consultes i incidències remeses per usuaris i usuàries de la plataforma, a través del Centre d’Atenció a l’Usuari de la Generalitat i el propi equip de eFormación. El 48% han sigut ateses directament a través del CAU TIC de la Generalitat.