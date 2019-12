Print This Post

La Diputació accelera les obres per a reparar els danys en les carreteres afectades per la DANA

La Diputació de València accelera les obres d’emergència per danys catastròfics en tres carreteres de la demarcació d’Alcúdia de Crespins, a conseqüència de la DANA que va deixar pluges torrencials a la província, especialment a les comarques de La Costera i La Vall d’Albaida.

En paraules del diputat de Carreteres, Rafa García, “els treballs s’estan desenvolupant segons els terminis estimats pels tècnics, després d’haver actuat amb la celeritat que requeria la situació en estes vies de comunicació que utilitzen assíduament veïnes i veïns de La Costera i La Vall”. “L’objectiu no és un altre que revertir com més prompte millor els danys catastròfics causats per la DANA en estes carreteres, que són part de la xarxa viària provincial”