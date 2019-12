La Diputació accelera les obres per a reparar els danys en les carreteres afectades per la DANA

Connect on Linked in

L’àrea de Carreteres continua els treballs d’emergència després dels danys causats per les pluges torrencials de setembre en 3 vies de la demarcació de Alcudia de Crespins, amb 1,2 milions d’inversió

La CV-651 va ser reoberta després de reconstruir la plataforma afectada a l’eixida de Moixent. Només seguix tallada la CV-652, en la qual es continua actuant igual que en la CV-654, itinerari alternatiu

La Diputació de València accelera les obres d’emergència per danys catastròfics en tres carreteres de la demarcació d’Alcúdia de Crespins, a conseqüència de la DANA que va deixar pluges torrencials a la província, especialment a les comarques de La Costera i La Vall d’Albaida.



Només una d’estes carreteres seguix tallada després de les fortes pluges de setembre, la CV-652 entre Moixent i Fontanars. Els treballs dels operaris contractats per la Diputació per a executar estes obres d’emergència se centren en la reconstrucció de les muralletes i murs de contenció sobre el riu Canyoles a l’eixida de Moixent, entre el punt quilomètric 1,1 i 1,2, i en la rehabilitació de l’obra de pas del pont de les Penyetes, arrasat per la DANA i que va provocar el tall de la via a l’altura del quilòmetre 15,6.



Quant a la CV-651, que comunica Moixent amb Aielo i Ontinyent, ja s’han executat les obres per a contindre la plataforma en el mur soscavat en els voltants de Moixent, en la zona del safareig. Després d’esta actuació va poder reobrir-se una via que manté la resta de millores en curs, amb les retroexcavadores treballant en el rebliment de les infraestructures de drenatge i embornals que van quedar cobertes pels arrossegaments provocats per la DANA.

Altres actuacions

També la CV-654, itinerari alternatiu entre Moixent i Fontanars al costat de la CV-660 de titularitat autonòmica, requeria actuacions de millora després de les pluges de finals d’estiu, especialment per a retirar arrossegaments de sediments i per a emplenar les mordents que va deixar en l’asfalt el torrent d’aigua. Estos treballs estan igualment en marxa des que el president de la Diputació, Toni Gaspar, signara a principis d’octubre el decret que declarava l’emergència dels mateixos.



En paraules del diputat de Carreteres, Rafa García, “els treballs s’estan desenvolupant segons els terminis estimats pels tècnics, després d’haver actuat amb la celeritat que requeria la situació en estes vies de comunicació que utilitzen assíduament veïnes i veïns de La Costera i La Vall”. “L’objectiu no és un altre que revertir com més prompte millor els danys catastròfics causats per la DANA en estes carreteres, que són part de la xarxa viària provincial”, ha afegit García.



Després de la tempesta del 12 de setembre, els cabals generats com a conseqüència de les pluges intenses van superar en alguns casos la capacitat de drenatge de les obres de pas, desbordant les mateixes amb afecció directa sobre la pavimentació i altres elements verticals com a sistemes de contenció o senyalització, provocant grans destrosses materials i a vegades posant en perill la seguretat i salut de les persones.



Donada la situació extraordinària, i a fi de donar resposta amb la major celeritat possible per a restablir la funcionalitat de les carreteres i la seguretat viària, es van mobilitzar tots els mitjans propis de conservació de carreteres i les empreses constructores contractades de conservació, perquè com primera mesura es procedira a la neteja d’arrossegaments, a la senyalització i abalisament, i si escau l’operatiu de tall de diversos trams de carretera per a evitar majors riscos per a les persones.