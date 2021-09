La Diputació aprova el Compte General de 2020 i critica la burocràcia que ralentix les inversions

Connect on Linked in

La Diputació de València ha aprovat este dijous, en el ple de setembre, el Compte General de 2020 després d’un intens debat entre el responsable d’Hisenda, Vicent Mascarell, i els portaveus de l’oposició, inclòs el diputat no adscrit, entorn de l’execució pressupostària de l’anterior exercici, que se situa en el 67,61%. A tots ells ha demanat reflexionar el president de la corporació, Toni Gaspar, qui ha instat diputades i diputats a passar de pantalla i no embrutar el debat sobre un assumpte que a més dels responsables polítics depén de funcionaris i lleis, d’una burocràcia que alentix els processos administratius.

En este sentit, i en paral·lel al treball que exercix l’equip de govern al costat de les diferents àrees per a tractar de reduir la burocràcia en la Diputació de València, Gaspar insta els diferents grups a evitar un debat ridícul propi del segle XIX i centrar-nos en coordinar les ajudes als municipis com s’està fent, per damunt de sigles i partits i prioritzant l’atenció en les localitats de menys de 20.000 habitants, les que més ens necessiten.

Per a l’ entitat, per damunt de focus mediàtics i cartells de la Diputació als pobles, els interessa que arriben els diners on han d’arribar i de la forma més ràpida i efectiva per a resoldre els problemes dels ajuntaments, institucions pròximes que s’entenen amb la gent.