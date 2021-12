La Diputació aprovarà un pressupost històric de vora 600 milions

Connect on Linked in

La Comissió d’Hisenda provincial ha presentat els comptes de la Diputació de València per a 2022, que es traduïxen en un pressupost històric de 592.301.397,84 euros, 42 milions més que en l’exercici anterior. Per tant, la Diputació disposarà de vora 600 milions d’euros en un pressupost històric que reforçarà el municipalisme.

En paraules del diputat d’Hisenda, Vicent Mascarell, el pressupost per a 2022 és continuista en l’aposta per millorar el finançament dels municipis, al mateix temps que reforça les polítiques socials i mediambientals i té en compte les despeses necessàries per a la integració dels treballadors de Divalterra per la corporació i el Consorci de Bombers, l’assessorament als municipis i la nova política de recursos humans que tendix a la professionalització de la plantilla i la seua adaptació a les necessitats dels ajuntaments.

La partida més alta de la sèrie històrica de la institució se sotmetrà a votació en el ple del pròxim dimarts 21 de desembre, i a més de l’increment de les inversions en infraestructures, serveis, carreteres i transformació digital i ecològica en els municipis, contempla la reducció de l’endeutament i les despeses necessàries per al tancament definitiu de Divalterra i la posada en marxa d’un Pla Estratègic de Recursos Humans.

Amb este pressupost, l’equip de govern que dirigeix Toni Gaspar consolida un projecte de legislatura que ha duplicat les inversions en els municipis perquè puguen exercir amb garanties la seua autonomia, i posarà a la disposició dels ajuntaments més de 160 milions d’euros de manera directa, el destí dels quals serà determinat pels responsables locals.

El document que se sotmetrà el dimarts a votació no descura altres reptes en la gestió com el major control economicofinancer de les àrees per a evitar qualsevol discrecionalitat en les ajudes i serveis; el redisseny d’una institució més humana i professionalitzada que es bolque amb el municipalisme o l’eliminació de la burocràcia i la simplificació dels ens dependents per a guanyar en eficiència.