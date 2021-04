La Diputació busca als familiars de 21 víctimes del franquisme les restes de les quals s’han trobat en la fossa 63 de Paterna

Print This Post

La corporació fa una crida per a ajudar a trobar a les famílies d’estos represaliats els cossos dels quals encara no han sigut reclamats per ningú

Tots ells van ser afusellats el 25 de novembre de 1939 i procedixen dels municipis de València, Ontinyent, Mislata, Bocairent, Villar del Arzobispo, Massanassa, Ademuz, l’Alcúdia, Bugarra i Alcudia de Crespins

Un total de 21 víctimes de les 47 que s’espera trobar durant els treballs d’excavació que s’han iniciat esta setmana en la fossa número 63 del cementeri de Paterna, no compten encara amb cap familiar que les reclame.

Per això, la Diputació de València, en col·laboració amb els ajuntaments dels municipis de procedència dels represaliats, està treballant intensament per a localitzar als familiars d’estes persones. Des de l’àrea de Memòria Històrica que dirigix el diputat Ramiro Rivera, es fa una crida a la ciutadania per si poguera aportar alguna pista que ajude a trobar als seus parents.

Huit de les 21 víctimes procedixen de València capital, quatre eren d’Ontinyent, dos de Bocairent, una d’Ademuz, una de Alcudia de Crespins, una de Mislata, una de Massanassa, una de l’Alcúdia, una de Bugarra i una de Villar del Arzobispo. Totes elles van ser afusellades el 25 de novembre de 1939.

L’excavació en la fossa 63 del cementeri de Paterna ha començat este dilluns 19 d’abril, i s’espera trobar fins a 47 afusellats del franquisme. Els treballs els estan duent a terme el grup Cavea Paleolab.