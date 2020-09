La Diputació conclou els plans enfront d’inundacions per als municipis de la Ribera amb risc màxim

Connect on Linked in

Amb la incorporació de Benimuslem i Sollana, totes les localitats de la comarca de menys de 5.000 habitants considerades de màxim risc compten ja amb un pla per a saber actuar en cas d’inundació

L’àrea d’Assistència a Municipis que dirigix Amparo Orts elaborarà, a partir d’ara, els plans d’actuació per a aquells municipis de menys de 5.000 habitants qualificats com de risc mitjà

Amb l’aprovació dels plans de Sollana, mancant superar els últims tràmits per a estar plenament operatiu, i Benimuslem, la Diputació de València ha completat l’elaboració dels set primers plans d’actuació municipal que serviran a sengles municipis de la Ribera en la prevenció davant el risc d’inundacions. Així, un total de cinc ajuntaments de la Ribera Baixa (Albalat de la Ribera, Fortaleny, Polinyà de Xúquer, Riola i el ja esmentat de Sollana), i dos de la Ribera Alta (Benicull de Xúquer, a més de Benimuslem), compten ja amb una eina fonamental per a fer front a les riuades, abans de l’inici de l’època en la qual és més habitual la presència d’aquests fenòmens meteorològics.



La col·laboració, que la institució provincial ha prestat per iniciativa pròpia, s’ha cenyit a aquelles localitats de la comarca de menys de 5.000 habitants que estan catalogades com de màxim risc de patir episodis de gota freda i inundacions.



En mancar, a causa de la seua reduïda grandària, de capacitat tècnica per a tirar avant estos plans, ha sigut la pròpia Diputació la que ha decidit enviar als seus tècnics per a, després d’una anàlisi exhaustiva sobre el terreny de la problemàtica específica que té cada població, redactar íntegrament els informes pertinents i explicar de manera detallada a cada ajuntament com s’ha d’actuar davant una emergència d’estes característiques.



Cada pla compta amb diversos apartats, en els quals s’analitza el risc per a determinar quins són exactament les zones del terme municipal més vulnerables, s’establix una estructura organitzativa per a intervindre en cas d’emergència, i s’especifiquen els procediments a dur a terme, sempre tenint en compte els mitjans i recursos disponibles en el municipi.



“El fet que cada població compte amb el seu propi pla d’actuació és fonamental per a evitar repetir situacions tan dramàtiques com les que s’han viscut en el passat”, segons ha destacat la diputada d’Assistència a Municipis, Amparo Orts, que ha posat en valor “el fet que ha sigut la Diputació la que ha promogut estes treballs per la seua urgència, sense que haja sigut necessari que cap ajuntament ens l’haguera de sol·licitar”.



Plans per a municipis de risc mitjà



Després de finalitzar esta primera fase d’elaboració de plans per als municipis en els quals era més urgent prestar este servei, a causa del seu nivell de risc màxim, el següent passe a donar per part de la Diputació és proveir d’esta eina a les poblacions catalogades com de risc mitjà de patir un episodi d’inundacions, i que per ser de menys de 5.000 habitants, a penes compten amb capacitat per a redactar els plans. En total són 30 pobles de tota la província els que es podran beneficiar de l’ajuda oferida per la institució provincial.



De fet l’àrea d’Assistència a Municipis ja ha començat a treballar amb dos d’estes localitats, Antella i Sot de Chera, situats a les comarques de la Ribera Alta i La Regió muntanyenca respectivament.