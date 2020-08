La Diputació convoca les ajudes d’equipament informàtic per als ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El BOP del martes 25 de agosto publica la convocatoria para la dotación de ordenadores portátiles y otras equipaciones para las entidades locales



El BOP del dimarts 25 d’agost publica la convocatòria per a la dotació d’ordinadors portàtils i altres equipaments a les entitats locals



El Butlletí Oficial de la Província (BOP) del dimarts 25 d’agost publica la convocatòria d’ajudes de l’Àrea d’Informàtica de la Diputació de València per a la renovació i modernització d’equips informàtics per avançar en l’administració electrònica local, amb ordinadors portàtils, càmeres web, escàners i lectors de targetes, que es repartiran en funció de la població dels 265 ajuntaments, 25 mancomunitats i 3 entitats locals menors, a excepció de la ciutat de València.



Els ajuntaments, mancomunitats i entitats locals menors tan sols han d’adherir-se en el moment de rebre l’avís telemàtic, per al que tindran un termini d’una setmana a partir de dimecres 26 d’agost fins dijous 3 de setembre, i ja no hauran de fer cap altra gestió administrativa, més que esperar a rebre els equips. El repartiment es farà, previsiblement, a la tardor.



“Amb esta ajuda en espècie volem seguir apostant per l’administració electrònica i la modernització dels nostres ajuntaments, mancomunitats i entitals locals menors per tal de millorar i agilitzar tots els processos administratius i facilitar la seua adaptació a circumstàncies sobrevingudes com la que hem viscut els darrers mesos amb la COVID-19 i col·laborar a trencar la bretxa digital en l’administració més propera a la ciutadania”, ha destacat la diputada de Modernització, Mentxu Balaguer.



Els 83 pobles menors de 1.000 habitants rebran 2 ordinadors portàtils, 2 càmeres web, 2 lectors de targetes i un escáner; els 49 entre 1.000 i 2.000 habitants 4 ordinadors portàtils, 5 webcams, 4 lectors de targetes, i 1 escàner; els 56 municipis entre 2.000 i 5.000 habitants 6 ordinadors portàtils, 7 càmeres web, 6 lectors de targetes i 2 escàners; els 26 entre 5.000 i 10.000 6 ordinadors portàtils, 8 càmeres web, 6 lectors de targetes i 3 escàners; els 21 de 10.000 a 20.000 tindran 7 ordinadors portàtils, 9 càmeres web, 7 lectors de targetes i 3 escàners; i per últim, els 30 pobles majors de 20.000 obtindran 4 ordinadors portàtils, 9 càmeres web, 4 lectors de targetes i 2 escàners.



Les mancomunitats rebran 84 ordinadors portàtils, 97 càmeres web, 84 lectors de targetes i 29 escàners, i les entitats locals menors rebran 10 ordinadors portàtils, 11 càmeres web, 10 lectors de targetes i 4 escàners.