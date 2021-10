La Diputació crea el festival ‘Salitre’ per a acostar als joves la literatura a través de la música i les arts visuals

Connect on Linked in

La Diputació de València ha presentat este dijous la primera edició de ‘Salitre. Festival de Literatura del Mediterrani’, un certamen multidisciplinari que té com a objectiu “acostar als joves la literatura a través de la música i les arts visuals”. Ho ha explicat el responsable provincial de Joventut, Andrés Campos, qui ha exercit d’amfitrió en el naixement del festival ‘Salitre’, que tindrà lloc els dies 12, 13 i 14 de novembre en el Centre del Carme, el MuVIM i la Beneficència.

En paraules de la directora, Virginia Pastor, el festival busca ser “l’espai per a les noves veus literàries, musicals i artístiques de la província”. El repte que perseguix esta iniciativa de l’àrea provincial de Joventut és convertir a València i els seus municipis en un punt de referència creatiu i cultural per a les noves generacions. Pastor ha destacat qui seran els artistes presents a Salitre.

L’accés a qualsevol de les activitats programades en esta primera edició de Salitre serà gratuït i les entrades poden reservar-se, en funció dels aforaments dels diferents espais, a través del web www.festivalsalitre.com.

Salitre té un marcat caràcter inclusiu a través de la Fundació ‘Music For All’, que acumula tres anys d’experiència en l’organització d’esdeveniments per a totes les capacitats, com ha vingut demostrant en les activitats del festival i cicle de concerts Cooltural Fest i Cooltural Go! o en l’última edició d’un dels festivals musicals més importants del país com és Sonorama Ribera.