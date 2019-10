La Diputació crea una comissió de treball per a recuperar la memòria dels afusellats en el ‘Paredón d’Espanya’

Connect on Linked in

El diputat de Memòria Històrica i els tècnics del departament es reuneixen amb l’Ajuntament de Paterna, els familiars de les víctimes i els propietaris dels terrenys per a posar en marxa el projecte

L’objectiu, en la línia de recuperació d’arquitectura de la Guerra Civil, és erigir un monument que servisca de memorial en honor dels 2.238 assassinats en el mur localitzat al costat del cementeri de Paterna

En el mur d’afusellaments de Paterna, conegut com el ‘Paredón d’Espanya’, localitzat en els voltants del cementeri d’esta localitat de l’Horta, prop de la CV-365, van ser assassinades 2.238 persones represaliades pel Franquisme. Les restes jauen en fosses comunes que la Diputació, a través de l’àrea de Memòria Històrica, està ajudant a excavar per a identificar a estes víctimes del conflicte nacional. En paral·lel a este procés que suma ja més de 1.000 cossos localitzats i 750 exhumats i en fase d’identificació, la corporació provincial vol explorar altres vies per a continuar reparant la memòria de les víctimes.



Una d’elles és la inversió en recuperació d’arquitectura de la Guerra Civil, una línia nova en la qual s’emmarca esta comissió de treball creada pel departament de Memòria Històrica al costat de l’Ajuntament de Paterna, els familiars de les víctimes i el propietari dels terrenys en els quals trobem el mur que fa huit dècades es va convertir en el ‘Paredón d’Espanya’.



L’objectiu d’este grup de treball és posar en valor la importància històrica del mur d’afusellament i convertir-lo en un monument que servisca de memorial en honor de les 2.238 persones que van perdre la vida entre 1939 i 1956 en la major fossa comuna del país.



Primera reunió



En la reunió d’este dimecres han participat el diputat de Memòria Històrica, Ramiro Rivera; el responsable de l’Agrupació de Famílies de Víctimes del ‘Paredón d’Espanya’, Ismael Fita; el tinent alcalde i regidor de Protecció i Drets de la Ciutadania de Paterna, Julio Fernández; Alicia Catalán, en representació de l’empresa Barrio La Pinada, propietària dels terrenys; el coordinador del Grup per a la Memòria Històrica de València, Matías Alonso; i els tècnics provincials Belén de Miguel i Paco Sanchis.



Tots ells coincideixen en la necessitat de recuperar este espai i, a través del record i la visibilització de les 2.238 víctimes, contribuir a la seua dignificació per la via de la reparació i la justícia. De moment, estes reunions de treball serviran per a conéixer l’estat i la catalogació del terreny, així com els detalls tècnics i legals per a realitzar qualsevol tipus d’intervenció arquitectònica. Superats estos tràmits, s’arribaria al període d’exposició d’idees per a donar forma a este homenatge als afusellats en el mur de la mort de Paterna.