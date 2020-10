La Diputació de València acull l’exposició ‘La festa del 9 d’Octubre’

Connect on Linked in

La mostra, amb curiositats històriques i imatges de l’evolució de la festa de fotoperiodistes valencians, podrà visitar-se els caps de setmana d’octubre i novembre de 10 a 14 i de 17 a 20 hores



El Saló de Respecte de la Diputació de València acull a l’octubre i novembre l’exposició ‘La festa del 9 d’Octubre’, un recorregut fotogràfic pels quasi 800 anys d’història de la commemoració de l’entrada de Jaume I en terres valencianes. La mostra, que inclou una reproducció de 4,6 per 3,5 metres del retaule del Centenar de la Ploma que exhibix el Victoria & Albert Museum de Londres, podrà visitar-se els caps de setmana d’octubre i novembre de 10 a 14 i de 17 a 20 hores.

La Diputació recull en imatges les diferents cares de la festa en dècades de convulsió social. La Real Senyera conservada a la Casa de la Ciutat; la muixeranga a les portes de l’ajuntament en vespres de la Guerra Civil; el Baró de Càrcer portant l’espasa de Jaume I en els actes de 1939; la Senyera a Madrid en la desfilada de la victòria Franquista el mateix any; falangistes encapçalant la processó de 1945; les manifestacions pro Estatut de 1977; i la presència policial en els anys 80 després de l’agressió a l’alcalde Ricard Pérez Casado en les celebracions del 79.

Un trajecte replet d’emocions i records que inclou anècdotes com la processó cívica passada per aigua del 94 i el Senyera-mòbil amb caputxó impermeable; i també els actes més recents, com el lliurament de les Altes Distincions de la Generalitat de 2018, amb la presència del president del Govern Pedro Sánchez. Un passeig per la ‘festa’ del 9 d’Octubre que desemboca en el Retaule del Centenar de la Ploma, la peça clau de l’exposició.

Huit segles d’història d’una commemoració que el Consell de la Ciutat va instituir com a festa en 1338 i que ha passat per diferents etapes i vaivens propis dels períodes de guerra i tensions de cada moment. A la fi del segle XIX, la celebració del 9 d’Octubre va agafar un vol que es mantindria durant el segle XX i fins a l’actualitat.