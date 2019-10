La Diputació de València ajudarà econòmicament amb més de 200.000 euros a diferents pobles de l’Horta

Print This Post

El principal motiu és que posen en marxa els programes de ciutats intel·ligents.

La Diputació de València ajudarà econòmicament a nou municipis de l’Horta perquè posen en marxa els programes de ciutats intel·ligents dins del seu projecte Smarts Cities de Connecta València.

El principal objectiu d’aquest projecte ha sigut per convertir el territori valencià en un territori intel·ligent per a fer una gestió integral de província i aprofitament de sinergies, és per això que Diputació reportarà més de 200.000 euros en diferents municipis de l’Horta Nord i de l’Horta Sud.

La inversió en aquests municipis servirà per a sensors volumètrics en recollida de paper, cartó i envasos, sistemes que capten la intensitat del trànsit i la contaminació o la qualitat mediambiental, l’enllumenat públic, instal·lacions de càmeres lectores de matrícula, etc. Els municipis que comptaran amb aquesta ajuda són Alboraia, Albuixech, Foios, Godella, Alaquàs, Aldaia, Paiporta, Silla i Quart.

Els pobles i ciutats han pogut presentar fins a 3 projectes per entitat. En aquesta candidatura s’ha arribat a les 91 sol·licituds i el pressupost ha arribat per finançar 39 propostes, amb un major interés dels pobles i ciutats, ja que s’ha passat de 38 municipis sol·licitants a 72.

Segons la diputada Mentxu Balaguer “En la nostra vocació d’ajuda als municipis, especialment als mitjans i petits, volíem trencar amb el mite que les smart cities només podien ser les grans ciutats, i no és així, perquè els serveis municipals, com la recollida de residus, reg, enllumenat o la gestió del cicle integral de l’aigua afecten qualsevol poble siga quina siga la seua mida o nombre d’habitants”.