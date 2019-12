La Diputació de València aposta pels vehicles elèctrics

Print This Post

Ha subvencionat 130 vehicles elèctrics i 80 punts de recàrrega en 108 municipis.

La Diputació de València és conscient que el vehicle elèctric és present i serà futur, és per això, que han impulsat un programa pioner on aquest és protagonista. En aquests dos últims anys s’han invertit 1.750.000 euros per a subvencionar la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega a diferents municipis de València.

Un centenar de municipis van sol·licitar aquesta ajuda que finalment va ser atesa en 44 d’ells, amb 68 vehicles subvencionats, entre turismes, motocicletes, bicicletes elèctriques, xicotets camions i furgonetes, i 29 punts de recàrrega instal·lats.

Amb un màxim de 20.000 euros d’aportació provincial per municipi en cada convocatòria, els ajuntaments han destinat les ajudes a cobrir diferents necessitats en l’àmbit del transport i la mobilitat local.