La Diputació de València continua amb els treballs de reconstrucció del pont sobre el barranc dels Cavalls d’Aldaia

Les obres d’emergència iniciades el passat novembre compleixen els terminis i es preveu la reobertura al trànsit a mitjan març

La Diputació de València continua amb els treballs de reconstrucció del pont sobre el barranc dels Cavalls, situat en el barranc del Poio al seu pas pel terme municipal d’Aldaia, en la carretera CV-413. La diputada provincial de Carreteres, Reme Mazzolari, juntament amb l’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, han visitat les obres d’emergència activades per la corporació provincial amb un pressupost de 1,5 milions d’euros.

Un pont clau per a la mobilitat

El pont va patir danys greus a causa de la DANA, quedant completament arrasada la seua part superior, incloent-hi el tauler i el mur de suport. A més, l’accés més pròxim a Aldaia-Alaquàs va ser arrossegat per la força de l’aigua, exposant la rosca de l’arc, mentre que l’accés oposat va quedar descalçat. L’estructura, de 39 metres de longitud i construïda en maçoneria, havia sigut ampliada en el passat amb voltes i murs de formigó armat.

Terminis complits i millores estructurals

La diputada Reme Mazzolari ha destacat que les obres “van en termini i es preveu que a mitjan març el pont estiga ja obert al trànsit, amb la finalització total dels treballs a la fi del mes”. A més, ha subratllat que la intervenció no sols es limita a reposar la carretera destruïda per la DANA, sinó que també s’està condicionant el llit del barranc amb una escullera per a millorar la seguretat estructural del pont.

Mazzolari ha posat en valor la resposta ràpida de la Diputació de València, que va activar 39 contractes d’emergència per a la reparació de carreteres i estructures afectades, incloent-hi 29 ponts i pontons, tots ells actualment en execució.

Un element estratègic per a Aldaia i la comarca

Per part seua, l’alcalde Guillermo Luján ha ressaltat la importància del pont en la connectivitat de la zona: “Aquesta carretera té una comunicació transversal fonamental, ja que dona eixida a molts municipis i zones industrials. La reconstrucció del pont dels Cavalls, que té un gran valor simbòlic per a Aldaia, suposa recuperar un element clau per a la mobilitat de la comarca”.

Luján ha celebrat que la Diputació haja considerat aquesta infraestructura una prioritat: “Poder comprovar que la reconstrucció avança i que en unes setmanes podrem tornar a utilitzar el pont és una excel·lent notícia per a Aldaia i els seus veïns”.

Detalls dels treballs de reconstrucció

Els treballs, que s’executen en un termini de sis mesos, inclouen:

Reposició dels terraplens d’accés

Recuperació dels timpans amb maçoneria

Farciment sobre les voltes amb material granular

Execució de la llosa del tauler i col·locació de l’aglomerat

Instal·lació de muralletes i senyalització viària

Condicionament del llit amb escullera per a estabilitzar els talussos

A més, s’ha dissenyat una llosa de tauler de cant variable per a reduir les càrregues sobre els arcs originals de maçoneria, assegurant una major durabilitat de l’estructura.

Amb aquestes actuacions, la Diputació de València reafirma el seu compromís amb la seguretat i la mobilitat en la xarxa de carreteres provincials, accelerant la recuperació d’infraestructures essencials per al territori.