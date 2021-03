La Diputació de València dissol el Patronat de Turisme per a integrar-ho en la pròpia corporació

Print This Post

Els responsables de la corporació provincial tenen com a objectiu millorar l’eficiència en la interacció dels dos ens, en la línia de modernitzar la institució marcada pel president Gaspar

El diputat responsable del Patronat, Jordi Mayor, considera que la integració suposarà “una millor coordinació amb la resta d’àrees i una optimització del treball i les gestions internes i externes”

La Diputació de València dissol el Patronat de Turisme, fins hui òrgan amb entitat pròpia dependent de la Diputació, per a integrar-ho en la gestió diària de la corporació provincial. L’objectiu de la proposta, pendent d’aprovació, és millorar l’eficiència dels dos ens, en la línia de modernització marcada pel president, Toni Gaspar, decidit a eliminar burocràcia i agilitar esta gestió convertint la Diputació en una institució pròpia del segle XXI.

En paraules del diputat responsable de Turisme i vicepresident del Patronat, Jordi Mayor, la integració com una àrea més de gestió de la Diputació suposarà “una millor coordinació amb la resta d’àrees i delegacions i una optimització del treball i les gestions tant internes com externes que es realitzen des del Patronat”.

Este canvi en un model que ha estat vigent durant 15 anys busca major eficiència i també seguretat dels treballadors, tenint en compte, entre altres aspectes, que de la gestió administrativa de contractes i subvencions en el Patronat de Turisme s’encarreguen els habilitats nacionals de la pròpia Diputació, i que la fi amb el qual es va crear l’organisme en 2007, amb el nom de ‘València, Terra i Mar’, és exercir les competències que la legislació atorga a les diputacions provincials en matèria de turisme i assegurar que es presten a la província de València.

L’extinció de l’organisme autònom comportarà l’assumpció total de l’activitat del Patronat per part de la Diputació, administració matriu. Esta absorció evitarà la duplicitat de rol que en l’actualitat exercixen els habilitats nacionals i mantindrà el personal tècnic que s’encarrega d’activitats com la promoció turística, la comunicació i la creació de producte turístic.

D’esta manera, s’atén el que es disposa en la Llei Reguladora de Bases de Règim Local sobre que els serveis públics en este àmbit “hauran de gestionar-se de la forma més sostenible i eficient”, per a això es duu a terme la integració, donant lloc a un Servei de Turisme que funcionarà com a unitat administrativa de la pròpia Diputació, amb el seu mateix gestor d’expedients i sense necessitat de tindre comptabilitat i pressupost per separat.

Els fins d’este Servei de Turisme provincial seran els mateixos que ha tingut l’organisme autònom. Entre altres, destaquen l’impuls del desenvolupament turístic provincial, planificant i organitzant accions promocionals en l’àmbit local, nacional i internacional a través de fires, esdeveniments o workshops; la coordinació amb altres administracions d’esta labor promocional del turisme valencià; l’estímul i implantació de sistemes de gestió de qualitat, intel·ligència turística, sostenibilitat i accessibilitat en municipis, mancomunitats i empreses de la província; divulgar els recursos naturals i el patrimoni històric-artístic; i gestionar i administrar fons, ajudes i subvencions.