La Diputació de València entrega els Premis Go! al Govern Obert

Connect on Linked in

La Diputació de València, ha realitzat l’acte de lliurament dels Premis GO! a la investigació i a la societat civil en govern obert, amb la finalitat de reconéixer la labor de persones físiques i jurídiques en els camps de la investigació, la divulgació, el desenvolupament d’aplicacions i la promoció de la cultura de govern obert i la responsabilitat social.

Esta tercera edició reforça el ferm compromís d’esta institució per implementar polítiques públiques obertes, transparents i participatives.

A més de continuar reconeixent i posant en valor la labor de persones físiques i jurídiques en els camps de la investigació, la divulgació, el desenvolupament d’aplicacions i la promoció de la cultura de Govern Obert.

En la modalitat Premis GO! Investigació, el primer i segon premi han recaigut per primera vegada en el mateixa candidatura. Així, han sigut premiats Jorge Castellanos Claramunt en la branca de Participació i Maria Dolores Montero Caro en la de Transparència.

En la modalitat Premis GO! a la societat civil per a accions de difusió, estudis o promoció del govern obert per a organitzacions, associacions i col·lectius socials, la candidatura presentada per Observatorio de Governanza i RSC ha merescut el primer premi, que ha sigut recollit per Hugo Aznar, membre de la comissió acadèmica del CEU-Escuela Internacional de Doctorado.

El segon premi ha correspost al treball presentat per la Fundació Horta Sud, sent Laura Juan i Julio Huerta els qui han recollit el premi en representació de la fundació.

I finalment, l’Associació Maldita contra la Desinformació i, en el seu nom, Sergio Sangiao, coordinador de Maldito Dato, ha recollit el primer premi de la modalitat Premis GO! a la societat civil per a accions de difusió del govern obert en mitjans i xarxes socials.