La Diputació de València impulsa ajudes a Manuel després dels danys ocasionats per la DANA

La Diputació de València dona suport a Manuel per a superar els danys de la DANAi

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha visitat el municipi de Manuel per a comprovar els danys que ha provocat la DANA, així com conéixer de primera mà els projectes que la localitat està duent a terme amb ajuda de la corporació provincial.

Mompó ha recorregut al costat de l’alcalde de la localitat, César Carbonell, les zones danyades per la dana del 29 d’octubre, principalment la zona baixa del poble, on el pas de l’aigua va afectar la séquia de la comunitat de regants, camins rurals, murs i altres infraestructures com la via ciclopedestre que es va inundar completament.

Durant la visita, l’alcalde ha pogut explicar al president de la corporació provincial els diferents projectes que l’ajuntament té previst escometre gràcies a l’ajuda del Pla Obert d’Inversions. El municipi riberenc preveu també finançar amb diners de la Diputació altres projectes com la renovació del fibrociment de les canonades de la xarxa d’aigua potable; l’adquisició de l’estació d’ADIF per a crear un nou espai multiusos; i la construcció d’una galotxeta per a la pràctica de la pilota valenciana.