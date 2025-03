La Diputació de València inicia les Falles 2025 reivindicant el ‘fallerisme’ com a manera de viure

La Diputació de València ha presentat la seua campanya per a les Falles 2025 amb el lema ‘Fallerisme. L’Art de fer Falla’

Una iniciativa que reivindica l’essència d’esta festa com una manera de viure que va més enllà d’una setmana de celebració.

L’acte ha estat presidit per Vicent Mompó, president de la corporació provincial, qui ha destacat que el ‘fallerisme’ defineix la passió amb què els valencians viuen les Falles: “A la fi hem trobat la paraula per a expressar allò que ens fa únics com a fallers. És un sentiment que es porta dins i es viu al casal, a la mascletà, a la cremà i a cada racó de la nostra festa”.

L’esdeveniment ha comptat amb la participació del músic valencià Sergi Aragó ‘Tacho’, autor de la cançó oficial de la campanya, ‘El fallerisme. De la crida a la cremà’, que ja es perfila com un himne d’este sentiment. Per a potenciar-ne la difusió, la Diputació ha entregat la partitura de la peça a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana perquè siga interpretada per bandes de música a tot el món.

Una programació fallera per a tota la província

La Diputació ha preparat una agenda plena d’activitats per a compartir la festa amb la ciutadania. Entre els actes més destacats es troben:

L’exposició ‘Falles pel Món’ (del 10 al 26 de març, Saló de Reines), que mostra l’expansió de les Falles més enllà del territori valencià.

(del 10 al 26 de març, Saló de Reines), que mostra l’expansió de les Falles més enllà del territori valencià. La recepció fallera (11 de març) , que comptarà amb la presència de la fallera major de València, Berta Peiró , i la seua cort d’honor.

, que comptarà amb la presència de la , i la seua cort d’honor. L’orxatada i taronjada fallera (12 de març, Plaça Manises) , amb repartiment gratuït d’orxata, fartons i suc de taronja, acompanyat de música en directe.

, amb repartiment gratuït d’orxata, fartons i suc de taronja, acompanyat de música en directe. Activitats culturals en la Plaça de Bous, amb exposicions i homenatges al torero Enrique Ponce, així com la presentació del llibre ‘Ponce i València, un romanç de llegenda (1988-2024)’.

Amb esta campanya, la Diputació de València reforça el seu compromís amb les Falles, posant en valor la tradició, la música i la cultura que fan d’esta festa un símbol d’identitat per a tots els valencians.