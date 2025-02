La Diputació de València inicia les obres de millora de la carretera que unix Corbera i Polinyà de Xúquer

L’àrea de Carreteres que dirigix la diputada Reme Mazzolari destina 3,7 milions d’euros a l’ampliació dels carrils i la renovació del ferm per a incrementar la seguretat de la CV-508

Les obres, que també contemplen millores en el drenatge i en la canonada de proveïment d’aigua potable que actualment existix al costat de la carretera, tenen una duració estimada de nou mesos

La Diputació de València ha iniciat les obres de millora i condicionament de la carretera CV-508, que unix les localitats de Corbera i Polinyà de Xúquer, uns treballs llargament reivindicats pels veïns dels municipis de la Ribera Baixa.

Segons explica la diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, “es tracta d’un tram de tres quilòmetres que no sols dona servici als veïns de la zona, sinó que suporta també un gran volum de trànsit pesat, a causa del caràcter agrícola d’esta carretera, així com d’autobusos escolars”.

En este sentit, la també vicepresidenta segona de la Diputació, explica que “les obres ens permetran posar solució a diversos elements que comprometen la seguretat de la CV-508, ampliant l’ample de la seua plataforma, que resulta insuficient per a les característiques del trànsit que suporta; i incrementant la visibilitat de diferents accessos i interseccions que tenen vegetació i cultius pròxims a la via”.

Per tot això, i seguint amb la política de prioritzar l’augment de la seguretat viària en les carreteres de la xarxa provincial, la Diputació de València durà a terme una ampliació dels carrils, que aconseguiran un ample de 3 metres cada un, als quals cal afegir els nous vorals d’1 metre d’ample.

A més, es procedirà a suavitzar el traçat de diverses corbes, ampliant les seues ràdios i permetent una adequació progressiva de la velocitat a les condicions de la carretera. Així mateix, s’escometrà una renovació integral del ferm amb l’objectiu d’incrementar la comoditat dels conductors.

El projecte posat en marxa per l’àrea de Carreteres de la Diputació també inclou actuacions complementàries per a millorar la seguretat de la via, com és el cas de la retirada de la vegetació que dificulta la visibilitat; la millora del sistema de drenatge, configurant les cunetes revestides amb formigó, i la reposició de la canonada de proveïment d’aigua potable que actualment existix al costat de la carretera. També es reposaran els accessos directes existents perquè complisquen amb les condicions adequades de visibilitat i seguretat.

L’actuació sobre la carretera CV-508 que unix les localitats de Corbera i Polinyà de Xúquer compta amb un pressupost de 3,7 milions d’euros i una duració estimada de 9 mesos.