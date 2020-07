La Diputació de València invertirà per primera vegada més d’un milió d’euros en projectes de Mislata

Connect on Linked in

La reurbanització integral de l’entrada a la ciutat pel carrer València i l’execució de la primera fase de remodelació del carrer Sant Antoni entre altres actuacions urbanístiques per a millorar l’accessibilitat i la mobilitat, es faran realitat gràcies al Pla d’Inversions de la Diputació de València



Carlos F. Bielsa: “Les diferents actuacions tindran una repercussió molt visible en els nostres barris i amb elles recuperarem espai per a les persones”

L’Ajuntament de Mislata ha rebut un total d’1.082.004,90 euros per a la realització de diverses actuacions a càrrec del Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021, un programa d’ajudes dirigides a tots els municipis valencians amb l’objectiu de millorar les seues infraestructures i serveis. L’equip de govern ha decidit invertir-los en diversos projectes que aposten per l’eficiència energètica, la sostenibilitat i l’accessibilitat en el municipi.



er a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “gràcies al major pla d’inversions de la història de la Diputació de València, a Mislata podrem donar llum verda a molts projectes importants per a millorar els nostres carrers i les nostres infraestructures públiques. Tindrà una repercussió molt visible en els nostres barris, i modernitzarem l’entorn, en la línia de recuperar espai per a les persones com féiem aquests anys”.



La major part del total de les inversions es destinarà a diverses intervencions urbanístiques en diferents carrers de la ciutat. En concret, 50.000 euros per a la remodelació del carrer Alaquàs, l’actuació del qual consistirà en la renovació del paviment, la millora de l’accessibilitat i mobilitat i la instal·lació d’il·luminació sostenible; la reurbanització i adaptació de les voreres per a millorar les condicions d’accessibilitat al carrer Tomás Sanz comptarà amb una inversió de 388.268,79 euros; una actuació urbanística en la mateixa línia també s’executarà al carrer València i en una primera fase del carrer Sant Antoni, amb una inversió total de 402.926,83 euros.



Una altra de les inversions serà la rehabilitació integral de la Casa Consistorial, per a la qual es destinaran 206.662,94 euros. Una actuació en les instal·lacions i en la pròpia façana de l’edifici, que el convertiran en un edifici sostenible i energèticament sostenible, i per a la qual es comptarà amb altres subvencions d’organismes supramunicipals, com la Generalitat Valenciana, per a completar el seu total finançament. Rematarà el total de les inversions la redacció i posada en marxa d’un Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) amb un import màxim de 34.146,34 euros, que establirà les línies d’actuació de Mislata incorporant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marcaran els objectius a mitjà i llarg termini de les polítiques públiques municipals, orientades al compliment dels reptes que presenta l’Agenda 2030.