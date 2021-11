La Diputació de València presenta a Alzira ‘Som de barri, de ciutat, de botiga i de mercat’

Connect on Linked in

La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València presenta a Alzira la campanya de foment del valencià en el comerç local ‘Som de barri, de ciutat, de botiga i de mercat’ amb carros de la compra i bobines de paper d’embolicar i un rap creat per a l’ocasió per Herbanegra

La diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, amb l’alcalde, Diego Gómez, i el regidor de Cultura, Alfred Aranda destaquen la implicació del comerç local alzireny en la campanya

La Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València ha presentat a l’Ajuntament d’Alzira la campanya de foment del valencià destinada al comerç local, amb l’assistència de l’alcalde Diego Gómez i el regidor de Cultura, Alfred Aranda, i la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno.

Alzira és una de les localitats que han establit els premis a l’ús del valencià en el comerç local, i per tant rebran els materials que la Diputació ha preparat per a la campanya: els carros de la compra, fabricats per l’empresa Rolser, ubicada a Pedreguer; juntament amb les bobines de paper d’embolicar, fets per Manipulats del Paper Martínez, de l’Orxa.

60 comerços d’Alzira s’han inscrit fins ara a la campanya de promoció del valencià impulsada pel Servei de Promoció del Valencià d’Alzira i per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, ha anunciat el regidor de Cultura, Alfred Aranda.

La diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, ha explicat que la campanya lliga els valors de proximitat, qualitat i confiança que caracteritzen tant el comerç de barri i de mercat com la llengua pròpia del nostre poble, el valencià “el comerç local és proximitat, per això fem la campanya de l’ús de la nostra llengua en l’àmbit comercial, perquè parlar valencià en les tendes siga un valor afegit. A més, la campanya arribarà a les botigues i mercats, i tots els pobles que pertanyen a la Xarxa de Serveis Lingüístics la podran utilitzar i adaptar». Per la seua banda, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha recordat que ahir es complien 38 anys de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, i ha reclamat una actualització de la norma per a incorporar la situació actual a les comarques i municipis.

L’Ajuntament d’Alzira posa en marxa a partir de demà esta campanya, en la qual se sortejaran noranta carros de compra entre els clients de les botigues participants. La Regidoria de Cultura, a través del Servei de Promoció d’Ús del Valencià d’Alzira, el Serval, impulsa esta campanya, que es realitzarà al municipi gràcies als materials facilitats per la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València.

Demà començarà el repartiment a les botigues adherides del material, ha anunciat el regidor de Cultura, Alfred Aranda: carros de la compra amb lemes relacionats amb l’ús del valencià a les botigues, paper d’ús alimentari amb missatges promocionals i les urnes i paperetes per a la participació de la clientela. Se sortejaran al voltant de 90 carros amb els eslògans de la campanya: ‘Qui és l’últim?’, ‘Espere que t’agrade’, ‘Torna quan vulgues’, ‘Bon profit’, ‘Aguarda’m per a demà’, ‘Ací tenim de tot’. El termini per a la inscripció en la campanya es manté obert fins al divendres 26 de novembre. L’objectiu de la campanya és doble, destaca Aranda: per una banda fomentar la compra en el comerç de barri i per una altra potenciar l’ús del valencià en el dia a dia i a les botigues.

Els clients podran participar en el sorteig dipositant, cada vegada que compren, una papereta amb les seues dades a les urnes repartides, fins al 19 de desembre. D’esta manera podran optar a guanyar este carro. El 20 de desembre es farà el sorteig dels 90 carros i es comunicarà quins són els guanyadors a cada un dels establiments participants.

Amb Alzira, els ajuntaments que han establit els premis a l’ús del valencià en el comerç local són Algemesí, Montserrat, Silla, Massamagrell, Burjassot, Quart de Poblet, Corbera i Catadau, Canet d’en Berenguer, Alboraia i Xàtiva.

El disseny de la campanya, dels creatius de La Casa Cantonera, s’amplia amb un vídeo promocional de Nat Estudi, un rap creat per a l’ocasió per Herbanegra i el monòleg de Riure’s en valencià, interpretat per Maria Juan i Maria Zamora.