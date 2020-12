La Diputació de València presenta el mayor presupuesto de su historia con 550 millones de euros

Connect on Linked in

La proposta avançada pel diputat d’Hisenda, Vicent Mascarell, inclou tres grans blocs amb Inversions, Polítiques Socials i Medi Ambient que amplien l’assignació de l’anterior exercici

La Diputació de València comptarà en 2021 amb el major pressupost de la seua història, que aconsegueix els 549.982.614 euros. Així ho ha avançat aquest dilluns el diputat d’Hisenda, Vicent Mascarell, durant la presentació de la proposta de comptes per al pròxim exercici, que haurà d’aprovar-se en l’últim ple de l’any a celebrar aquest dimecres de manera semipresencial a l’encalç del protocol anti Covid.

El pressupost de la corporació provincial s’adaptarà a les necessitats dels municipis valencians per a fer front a una pandèmia que ja va condicionar l’execució dels comptes del present exercici. Per a 2021, la Diputació aposta per tres grans blocs que incrementaran les seues partides, com són Inversions, Polítiques Socials i Medi Ambient, grans eixos d’una gestió continuista a la recerca d’una institució més àgil i moderna.

La Diputació de València destinarà d’inici 42,5 milions d’euros als fons de cooperació en els quals participa al costat del Consell, que inclouen les ajudes directes als municipis per a inversió i despesa corrent, així com els programes de lluita contra el despoblament i de cogobernanza i dinamització turística coordinats per la Generalitat, el Patronat Provincial de Turisme i els ajuntaments.

En l’apartat de despeses, el capítol de transferències corrents acumula un alt percentatge del pressupost amb 403,7 milions d’euros, on estan contemplades, entre altres, les partides de Personal, amb prop de 74 milions d’euros; béns corrents i serveis amb 64,6 milions; i un Fons de Contingència dotat amb 3,7 milions d’euros que quasi duplica el de 2020, en previsió de necessitats sobrevingudes dels municipis que requerisquen d’actuacions urgents, cas dels danys causats per inclemències meteorològiques o despeses vinculades a l’efecte de la pandèmia.