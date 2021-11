La Diputació de València presenta el seu protocol enfront de l’assetjament sexual i discriminatori en l’àmbit laboral

Connect on Linked in

La Diputació de València ha impulsat un protocol enfront de l’assetjament sexual i discriminatori en l’àmbit laboral que té per objecte regular instruments que garantisquen la prevenció de conductes de discriminació, intimidació o situacions vexatòries i l’adopció de mesures actives per a fer efectiu el principi d’Igualtat.

La funcionalitat d’este protocol, desenvolupat a través de l’àrea d’Igualtat, és ser una eina mitjançant la qual s’informarà i sensibilitzarà al personal de la Diputació del significat d’assetjament sexual, a més d’atorgar pautes per a identificar conductes regulades com a tal i facilitar mecanismes per a evitar que es produïsquen. Així mateix, inclou instruments d’investigació i resolució per a aconseguir erradicar qualsevol tipus de conducta d’este gènere.

El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, i la diputada d’Igualtat, Eli García, han presentat este divendres en la Beneficència el Protocol enfront de l’assetjament sexual, per raó de sexe i assetjament discriminatori, en un acte al qual han assistit diputades, diputats i personal de la institució.

La mesura presentada este divendres és un pas més en el full de ruta marcat per l’actual equip de govern provincial, que es va iniciar en la passada legislatura amb la creació de la primera àrea d’Igualtat en els més de 200 anys d’història de la corporació.