La Diputació de València reforça el suport a Favara, Riola i Polinyà de Xúquer amb ajudes per la DANA

El Pla Obert i les ajudes d’emergència, claus en la recuperació dels municipis de la Ribera Baixa

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha anunciat durant la seua visita a la comarca de la Ribera Baixa que Favara, Riola i Polinyà de Xúquer rebran suport específic per a la millora de serveis i infraestructures afectades per la DANA del 29 d’octubre.

La institució provincial ha destinat més de 19 milions d’euros a la comarca a través del Pla Obert, dins d’una dotació global de 150 milions d’euros en ajudes d’emergència.

Reunions amb alcaldes i alcaldesses

Durant la jornada, Mompó s’ha reunit amb l’alcalde de Polinyà de Xúquer, Óscar Navarro, i les alcaldesses de Riola, Judith Capellino, i Favara, Mª Pilar Sala, per a analitzar les necessitats més urgents dels seus municipis. Els tres responsables municipals han destacat la proximitat i rapidesa de la Diputació en la resposta a les conseqüències de la riuada.

Segons Mompó, “la proximitat és fonamental per a conéixer els danys i actuar amb eficiència”, i ha assegurat que la corporació està preparada per a donar suport amb actuacions específiques, tant dins del Pla Obert com a través d’altres àrees de gestió.

Finançament i distribució dels fons

El Pla Obert, coordinat per la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, permet als municipis accedir a fons de manera flexible i contínua per a projectes adaptats a les seues necessitats. A la Ribera Baixa, els fons assignats han crescut en comparació amb la legislatura anterior:

Favara: 1.173.000 euros (+207.000).

1.173.000 euros (+207.000). Polinyà de Xúquer: 1.145.000 euros (+232.000).

1.145.000 euros (+232.000). Riola: 1.042.000 euros (+205.000).

Principals projectes de recuperació

Polinyà de Xúquer: Reforma i ampliació de l’ajuntament.

Habilitació d’una nau per a la brigada de manteniment.

Recuperació d’infraestructures i espais afectats per la riuada. Riola: Millores en el clavegueram com a prioritat per a la reconstrucció.

Finalització d’obres anteriors, com les millores en un parc infantil i el poliesportiu.

Reivindicació històrica del desviament de la carretera que travessa el municipi. Favara: Actuacions urgents en el camp, amb especial atenció a la reparació de séquies per a restablir el reg.

Construcció d’un gimnàs, encara que la prioritat segueix sent l’ajuda a les persones afectades per la DANA.

Habilitació d’una aula per a xiquets de 2-3 anys al col·legi públic Félix Olmos, amb una subvenció de 50.000 euros de la Diputació.

Compromís amb la recuperació

Mompó ha destacat que “la recuperació dels municipis més xicotets és una prioritat” i ha reafirmat el compromís de la Diputació d’acompanyar els pobles de la Ribera Baixa durant tot el procés de reconstrucció.

El Pla Obert i les ajudes d’emergència continuaran sent eines fonamentals per a fer front als danys de la DANA i garantir la normalitat als municipis afectats.