La Diputació de València reivindica en el 8M la força de les dones en la reconstrucció després de la DANA

El president, Vicent Mompó, i la vicepresidenta Natàlia Enguix, destaquen el paper fonamental de les dones en la lluita contra les adversitats i reivindiquen la igualtat com una tasca diària.

La Diputació de València ha celebrat l’acte institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona, posant en valor el paper de les dones en la reconstrucció després de la DANA.

La vicepresidenta primera i responsable d’Igualtat, Natàlia Enguix, ha subratllat que “les dones saben molt de lluita contra les adversitats”, fent referència a situacions com la pandèmia, els conflictes bèl·lics i les conseqüències de la DANA del passat 29 d’octubre.

“Som la força de la reconstrucció” és el lema triat enguany per a reconéixer la resiliència, la valentia i l’esforç de les dones, que són el motor principal dels seus entorns. Enguix ha recordat que, malgrat els avanços socials en matèria d’igualtat, encara queda molt per fer per erradicar el masclisme i la discriminació en les estructures socials.

Compromís amb la igualtat i les conquestes socials

En la lectura del manifest institucional, les portaveus dels grups de la Diputació han reivindicat la igualtat com un dret irrenunciable. La vicepresidenta segona i portaveu del PP, Reme Mazzolari, ha remarcat que les administracions han d’avançar en conquestes socials i no retrocedir. Per la seua banda, la diputada socialista Lola Celda ha posat en relleu l’impacte major de les catàstrofes en les dones, com s’ha vist recentment amb la DANA.

La portaveu de Compromís, Dolors Gimeno, ha destacat el treball de l’Àrea d’Igualtat provincial, que enguany compleix 10 anys, i ha convidat els municipis a adherir-se a la declaració sota el lema ‘Per a totes les dones i xiquetes: drets, igualtat i apoderament’.

La Diputació de València ha convocat en temps rècord les ajudes per a ajuntaments i associacions en matèria d’igualtat i compta amb una Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere amb 237 ajuntaments adherits. L’objectiu és incorporar tots els municipis valencians per actuar de manera coordinada contra la violència masclista.

Acords per a una societat més justa i igualitària

El text aprovat per la Diputació inclou diversos compromisos:

Garantir serveis de qualitat per facilitar la conciliació laboral, familiar i personal de les dones.

Promoure la corresponsabilitat entre homes i dones des de la infància.

Fomentar la presència de dones en òrgans directius i impulsar l’emprenedoria femenina.

Prestar especial atenció a les dones del medi rural i amb discapacitat.

Coordinar esforços entre administracions per garantir una societat lliure de violències masclistes.

‘La força que reconstruïx’: la imatge del 8M

L’acte ha comptat amb la participació de l’il·lustrador Paco Giménez, autor del cartell commemoratiu del 8M. La seua obra representa siluetes femenines en moviment i decidides a enfrontar-se a l’enemic, el fang, com a símbol de la lluita i la reconstrucció després de la DANA.

Giménez pren el relleu de l’artista Esther Soler, creadora del cartell del passat any sota el lema ‘Volem paritat, és de justícia’. La Diputació manté així la seua aposta per visibilitzar el paper de les dones a través de l’art i la cultura en la seua lluita per la igualtat.