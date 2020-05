La Diputació de València reprèn la campanya de neteja de platges

Print This Post

L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València ha représ la campanya de neteja de platges.

Primer els tècnics de la Secció de Platges de la Diputació realitzaren una inspecció i el dilluns va començar la neteja de l’itinerari del nord per les platges de Meliana, Foios i Massalfassar, i l’itinerari del sud per les platges de Piles, Miramar, Daimús, Tavernes i el Mareny de Barraquetes.

Cal tindre en compte que hi ha platges o trams que gaudeixen d’una protecció especial del 15 de març al 30 de juny (ambdós inclosos), per afavorir la nidificació del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), espècie catalogada com a vulnerable en el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçada.

l’Àrea de Medi Ambient dóna servei a les platges de Puçol, el Puig, la Pobla de Farnals, Massamagrell, Massalfassar, Foios, Meliana, el Mareny de Barraquetes, Tavernes de la Valldigna, Gandia, Daimús, Guardamar de la Safor, Bellreguard, Miramar i Piles, és a dir, l’equivalent a una superfície de 474.000 metres quadrats i prop de 24 kilòmetres de costa.