La Diputació de València reunix els més de 100 membres de la seua Xarxa de Municipis contra la Violència de Gènere

La corporació celebra per videoconferència la segona trobada d’esta xarxa pionera que fomenta l’intercanvi d’experiències entre ajuntaments per a donar la millor resposta davant la xacra social

El president, Toni Gaspar, i la diputada d’Igualtat, Eli García, insten els ajuntaments a continuar treballant cap a la igualtat real i els fan partícips de la campanya ‘El silenci et fa còmplice’

La Diputació té pressupostada en 2021 una subvenció global de 500.000 euros per a la Xarxa i com a novetat cada consistori rebrà una quantitat fixa per a invertir en la lluita contra la violència masclista

La Diputació de València ha celebrat este dijous la segona trobada de la seua Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, que compta ja amb 101 ajuntaments adherits després de la recent inclusió de 17 consistoris de huit comarques. Més d’un centenar de responsables polítics i personal tècnic en matèria d’Igualtat de 55 d’estos ens locals, així com membres d’associacions i fundacions i integrants del comité d’expertes de la Diputació han participat en esta reunió de treball per videoconferència.

La corporació provincial té pressupostada per a enguany una subvenció global de 500.000 euros per a esta Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, amb una novetat important respecte a les ajudes concedides en anteriors exercicis com és la quantitat fixa que rebrà cadascun dels ajuntaments membres de la Xarxa siga com siga la seua grandària. Amb eixa assignació d’entre 2.000 i 3.000 euros cada municipi podrà emprendre, amb total autonomia, les accions que considere oportunes destinades a erradicar la violència contra les dones.

Des del Saló de Plens provincial, el president de la Diputació, Toni Gaspar, i la diputada d’Igualtat, Eli García, han coordinat una trobada en la qual han instat els responsables locals a continuar treballant en polítiques essencials que busquen la igualtat real entre homes i dones i a intercanviar estes experiències per a oferir entre tots la millor resposta davant la barbàrie masclista.

El president Gaspar ha agraït a la titular d’Igualtat i els responsables locals el seu esforç per a realitzar este acte i ha demanat a totes i tots els participants “continuar utilitzant les institucions a les quals pertanyem com a plataformes de denúncia i de canvi”. Gaspar ha animat als membres d’esta xarxa pionera en la lluita contra la violència de gènere a continuar “denunciant, reivindicant, treballant, ajudant i exigint” per a avançar amb pas ferm en la lluita contra la xacra social.

Per part seua, Gaspar continuarà emetent el seu crit de ràbia contra la xacra masclista a l’inici de cada sessió plenària en la Diputació, recordant a les víctimes que no estan soles, i que per a això és important no convertir-se en còmplice de la barbàrie. “Continuarem lluitant per un món lliure de violència contra les dones”, va assegurar en la seua primera intervenció en el ple de gener, recordant que el silenci “no sols és còmplice, sinó injust i covard”.

Precisament eix és el lema de la campanya que els responsables provincials han presentat este dijous i de la qual volen fer partícips a tots els membres de la xarxa. Sota el títol ‘El silenci et fa còmplice’, l’àrea provincial d’Igualtat que dirigix Eli García distribuirà des de hui mateix entre el centenar de municipis que s’han sumat a esta iniciativa pionera cartells, díptics i material audiovisual que pretén conscienciar de la importància de la prevenció en l’àmbit educatiu, amb missatges directes i un llenguatge visual dirigit principalment a joves i adolescents.

En paraules del president de la Diputació, “Si alguna cosa ens està ensenyant esta maleïda pandèmia és que només amb el treball comunitari, de tots i cadascun de manera personal, i de l’acció conjunta de totes les institucions, es pot fer front a una cosa tan complexa i letal com és un virus”. Toni Gaspar reclama la mateixa acció conjunta per a fer front a la violència de gènere, “una realitat nociva que portem anys patint i no hem aconseguit erradicar de manera efectiva”.

També referint-se a la pandèmia va iniciar la seua intervenció la responsable d’Igualtat, Eli García, qui conscient de la incidència dels contagis i de la situació límit que es viu en molts municipis, va animar als representants locals a mantindre viva la lluita contra el virus i també contra la violència de gènere. “No podem parar, hem de continuar treballant encara que siga d’una altra manera, perquè lamentablement la violència contra les dones seguix i fins i tot s’incrementa amb esta situació de pandèmia”, ha assenyalat.

Eli García ha donat la benvinguda als 17 nous membres d’esta xarxa pionera l’objectiu de la qual és aconseguir una acció més eficaç en la prevenció, detecció i eliminació de qualsevol forma de violència contra les dones que es puga donar en els municipis de la província. En el present exercici, l’acció d’esta xarxa nascuda al novembre de 2018 es basa en la coeducació.

La diputada d’Igualtat ha explicat que la campanya que es distribuïx entre els municipis té com a finalitat “treballar la prevenció de la violència de gènere en joves i adolescents des dels centres educatius, cases de la joventut i escoles esportives, alertant de situacions perilloses com el control de les relacions de parella i la cosificació del cos femení i la seua difusió en xarxes”.

La campanya i l’estratègia de coeducació formen part de l’eix principal d’actuació d’esta xarxa provincial que possibilita “una acció coordinada i transversal que assegure una resposta eficaç, ràpida i homogènia en la intervenció amb dones víctimes de maltractaments”.

La Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València supera el centenar de membres després de sumar 17 nous ajuntaments, que van formalitzar la seua adhesió durant l’assemblea general celebrada de manera telemàtica el passat 20 de novembre. Amb la incorporació d’estos municipis de huit comarques valencianes, la xarxa provincial contra la violència masclista creada al novembre de 2018 suma ja 101 localitats.

Per comarques, els ajuntaments que s’han sumat recentment a la Xarxa han sigut els de L’Alqueria de la Comtessa, Alfauir, Xeraco, Vilallonga i Guardamar a La Safor; L’Olleria, Agullent, Pobla del Duc i Ràfol de Salem a La Vall d’Albaida; Riola i Alberic per part de la Ribera; Chiva i Alborache en L’Hoya de Buñol; i els ajuntaments de Silla, a L’Horta Sud; Moixent, a La Costera; Anna, a La Canal de Navarrés; i Ademuz, en El