La Diputació destina 5 milions d’euros al projecte ‘Connecta València’ per a analitzar les dades turístiques en tota la província

Connect on Linked in

El projecte ‘Connecta València: territori turístic, intel·ligent i sostenible’ arribarà gratuïtament als 266 municipis amb l’objectiu d’oferir una millor experiència turística

La Diputació de València destinarà 5 milions d’euros per a posar en marxa el projecte ‘Connecta València: territori turístic, intel·ligent i sostenible’, una iniciativa pionera que naix amb l’objectiu d’adaptar i millorar l’experiència turística de tots els municipis de la província.

A través de les àrees de Modernització i Turisme, el projecte arribarà als 266 municipis valencians de manera totalment gratuïta.

El projecte ‘Connecta València: territori turístic, intel·ligent i sostenible’ compta amb tres grans àrees d’actuació: la millora de la infraestructura tecnològica, la consolidació de la informació turística unificada, i l’anàlisi de tota esta informació.

Dins de la millora de la infraestructura tecnològica, s’instal·larà una estació meteorològica per municipi, i se situaran en cadascun d’ells, depenent de diversos factors, 50 tòtems turístics interactius, 1.500 dispositius de detecció de mobilitat per a conéixer de manera anònima com actuen els ciutadans i els turistes, 1.300 mesuradors mediambientals i una xarxa sense fil Lora amb 500 antenes, que donarà cobertura provincial a sensors iot i que també podran usar els municipis per als seus propis dispositius.