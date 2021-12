La Diputació finalitza les obres de la nova rotonda de Rafelguaraf

Print This Post

A més de la nova glorieta situada en la CV 576, que millora l’accés sud-oest al nucli urbà de la localitat de la Ribera, s’ha construït un carril bici i s’han ampliat les voreres

L’àrea de Carreteres que dirigix Rafa García ha invertit un total de 600.000 euros en uns treballs que s’han prolongat durant cinc mesos

La Diputació de València ha finalitzat les obres de construcció de la nova rotonda de Rafelguaraf, gràcies a la qual es millora l’accés al nucli urbà del municipi de la Ribera des del sud-oest. Amb la nova infraestructura, s’aconseguix una major fluïdesa i seguretat dels usuraris en un punt en el qual confluixen vies importants de la localitat, com la carretera CV-576 i els vials municipals de la ronda oest de la població, a més del carrer de les Barques com a accés principal d’entrada i eixida de la població.

A part de la nova glorieta, l’àrea de Carreteres que dirigix el diputat Rafa García ha dut a terme la construcció d’un carril bici i d’àmplies voreres, la qual cosa conforma un itinerari segur i còmode tant per als vianants com per als ciclistes. A això cal afegir la creació de noves zones enjardinades que fan la funció de separador de les diferents maneres de mobilitat.

Rafa García ha valorat molt positivament l’execució de les obres, “ja que suposa facilitar de manera significativa la mobilitat dels veïns de Rafelguaraf, i a més es traduirà en un increment de la seguretat viària, que és la principal prioritat del nostre àrea”.

Com a actuació complementària a la posada en marxa de la rotonda i el carril bici, s’han fet treballs de millora del sistema de drenatge en tot l’emplaçament de l’obra mitjançant l’ampliació de la captació i evacuació de les aigües superficials. Cal tindre en compte que es tracta d’una zona inundable, en la qual és habitual que es desencadenen forts episodis de precipitació i embassades en les carreteres del municipi.

La corporació provincial ha destinat un total de 600.000 euros per a este projecte, el qual s’ha executat en un termini de cinc mesos.