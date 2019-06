La Diputació i Cámara Valencia ajuden els joves a reinventar-se per a afrontar el repte del món laboral

Connect on Linked in

La Fira Ocupació 2019 organitzada per totes dues institucions compta amb la participació d’un centenar d’empreses i 800 ofertes de treball

Més de 1.000 persones, la majoria joves, s’han inscrit en aquesta jornada que ha comptat amb experts com l’escriptor Javier Iriondo

La paraula transformació podem entendre-la com el canvi o el gir dels esdeveniments a través de la formació. D’això van sobrats els joves, que per a traure partit a aquells dots formatius necessiten crear una identitat valuosa. Heus ací un dels problemes que aborda la Fira Ocupació València 2019, organitzada per Cámara Valencia i la Diputació amb l’objectiu d’incentivar la creació d’ocupació i generar un punt de trobada entre les empreses i les persones que busquen oportunitats laborals.



El president de la Diputació, Toni Gaspar, el de Cámara Valencia, José Vicente Morata, i la regidora de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament, Sandra Gómez, acompanyats pel diputat de Cooperació, Emili Altur, han sigut els encarregats d’inaugurar un certamen amb més de 1.100 persones inscrites, la major part joves, un centenar d’empreses i 800 ofertes de treball que s’han traduït en entrevistes laborals a les sales de la Petxina.



En paraules del president de la Diputació, que considera l’ocupació com l’eix de l’acció política i insta a institucions i empreses privades a treballar unides, “la gent ha de dedicar-se a allò en què puga aportar alguna cosa a la societat”. La idea de Gaspar la continua l’escriptor i conferenciant Javier Iriondo, que ho té molt clar: “com més aportes més reps”. En la seua opinió, “de quantes persones puguen fer el teu treball depenen les teues possibilitats”.



L’autor de ‘Donde tus sueños te lleven’ situa l’origen del problema en “una educació que ens transmet pors i ens genera ansietat” a la recerca d’una seguretat que, durant dècades, ha passat per “tindre una vida predictible i estable des de la guarderia, amb la finalitat de trobar un treball que ens durara 40 anys”. Enfront d’aquell mannà de la seguretat i les “falses pors” amb els quals ens han educat, Iriondo aposta per “joves reinventors que hauran de respectar-se a si mateixos i transmetre el que són capaços de fer per a tindre oportunitats en un món laboral en el qual tindran no un ni dos, sinó molts treballs”.



Aquests consells, com el de llevar-se la cuirassa i prendre decisions que comporten un compromís, des de la humilitat i l’autenticitat, són part de les conferències i tallers programats en aquest fòrum d’ocupació que tindrà continuïtat el dia 20 de juny a Torrent, en un esdeveniment similar organitzat per la Cámara i la Diputació, amb ajuda del Fons Social Europeu.



El president de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha destacat la importància d’Europa com a tercera pota d’aquesta ocupabilitat juvenil, ha agraït a la Diputació la seua aposta pels joves i ha llançat a aquests un missatge: “us heu de creure que sou el futur de la nostra economia”. Aquesta cridada a la joventut que comença a treballar o que busca ocupació inclou la necessària actitud que acompanya a la formació i que considera fonamental Inma Carbonell, coordinadora del departament d’Emprenedoria i Ocupació de Cámara Valencia.