La Diputació i Cámara Valencia posen en marxa un servei d’assessorament en digitalització en 11 municipis

El servei està disponible en les Agències de Desenvolupament Local d’Alzira, Albaida, Almussafes, Chiva, Llíria, Manises, Oliva, Carcaixent, Paterna, Sagunt i Xàtiva i és oferit per tècnics de la Cámara

La nova eina gratuïta ha sigut presentada este dimarts al pati dels Scala de la Diputació amb la participació dels presidents de les dos institucions i responsables locals

La Diputació de València i Cámara Valencia han posat en marxa un nou servei d’assessorament gratuït per a ajudar els autònoms, emprenedors i pimes a digitalitzar els seus processos de negoci i integrar la tecnologia en els seus productes. El servei ha sigut presentat este dimarts al pati dels Scala de la corporació provincial pel president de la Diputació, Toni Gaspar, el president de Cámara Valencia, José Vicente Morata, i la diputada de Modernització, Mentxu Balaguer, que han estat acompanyats per responsables locals dels municipis que s’han sumat a l’acord.

En paraules del president Gaspar, esta col·laboració és fruit de “les llavors que ve plantant la Diputació per a ajudar als nostres municipis i sectors productius, en el marc d’un univers públic-privat que és l’única cosa que existix en el segle XXI”. Enfront del “tacticisme i les llums curtes que monopolitzen el dia a dia”, el màxim responsable provincial porta temps pensant en les necessitats d’un món postpandèmia en el qual les institucions “han de lluitar contra el virus de la burocràcia i compatibilitzar la transparència amb una agilitació dels processos basada en el sentit comú”.

Per part seua, el president de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha agraït la implicació de Diputació i ajuntaments per a “donar continuïtat a una qüestió tan essencial com acostar-nos a les xicotetes empreses i microempreses i fixar territori”. Morata ha assenyalat que el confinament “ha accelerat el canvi de mentalitat de l’empresariat i la urgència d’implementar la transformació digital per a competir en el mercat”, una realitat que “hem d’aprofitar per a formar i informar, dotant als ajuntaments i les empreses de les eines per a executar els seus plans de digitalització i fer front amb dinamisme a amenaces diàries com els ciberatacs”.

“Fer fàcil el difícil” és la frase amb la qual el president de Cámara Valencia resumix el paper de l’ens i d’este conveni amb la Diputació, que aporta una mica més de 80.000 euros per a contribuir a la transformació digital dels municipis i al fet que l’assessorament de la Cámara arribe a totes les comarques. Ho explica la responsable de Modernització, Mentxu Balaguer, conscient de “la importància de la digitalització per al futur del comerç local i per a les pimes que milloren la vida dels nostres pobles”. En opinió de la diputada, “la tecnologia ens permet acostar-nos a la gent i ser més competitius i inclusius”.

L’acte ha comptat amb l’assistència dels alcaldes d’Albaida, Josep Antoni Albert; Llíria, Joanma Miguel León; Oliva, David González; i Carcaixent, Paco Salom, que han estat acompanyats pel regidor de Smart Cities i Atenció al Ciutadà de Paterna, Lucas Jodar, i la regidora de Modernització i Bon Govern d’Alzira, Letícia Piquer. Els responsables locals dels 11 municipis s’han adherit a este conveni que s’emmarca en l’acord de col·laboració entre Cámara i Diputació per a promoure la competitivitat del teixit empresarial del territori valencià.

Servei gratuït

Cámara Valencia oferix assessorament gratuït en digitalització des de 2017 a través de la seua Oficina de Transformació Digital, però fins a juny de 2021 només era possible accedir al servei acudint a la seua seu central en la capital. Gràcies a l’acord amb la Diputació de València, des d’el mes de juny passat es va ampliar el servei d’assessorament presencial gratuït als municipis d’Albaida, Almussafes, Alzira, Chiva, Lliria, Manises i Oliva. A partir d’este mes de setembre el servei arribarà també als municipis de Carcaixent, Paterna, Sagunt i Xátiva.

Les empreses interessades podran sol·licitar cita per a consultes puntuals sobre digitalització del seu negoci, per a rebre un pla de transformació digital o d’estratègia digital, o per a informar-se d’ajudes econòmiques que els permeten desenvolupar els seus projectes tecnològics.

Els consultors de Cámara Valencia estaran disponibles presencialment cada setmana de 9.00 a 12.00 hores per a atendre les consultes: els dilluns a Llíria i Sagunt, els dimarts a Almussafes i Manises, els dimecres a Albaida, Xátiva i Oliva i els dijous a Alzira i Chiva. A Paterna estaran disponibles els dimarts cada 15 dies i a Carcaixent temporalment a través de videoconferència.