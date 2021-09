La Diputació i el Gremi d’Artistes Fallers homenatgen sanitaris i residències amb 15 monuments infantils

Connect on Linked in

La Diputació de València i el Gremi d’Artistes Fallers homenatgen el sector sanitari i de les cures amb una quinzena de monuments infantils en altres tantes residències i centres de dia de la província. L’acció, subvencionada per la corporació provincial amb una ajuda de 300.000 euros per a contribuir a la dinamització de l’activitat en els tallers fallers, interrompuda per la pandèmia, ha servit igualment per a reconéixer l’esforç i la implicació d’un sector imprescindible en el pilar social de la sanitat.

Eixa part social de la col·laboració entre la corporació provincial i el Gremi d’Artistes Fallers s’ha posat de manifest este dimarts a l’Hospital Psiquiàtric de Bétera, on pacients i responsables sanitaris del centre de salut mental de la Diputació han presenciat la cremà d’un dels 15 monuments infantils plantats estos dies en municipis de L’Horta, La Ribera, el Camp de Túria i La Costera.

‘Un aplaudiment als nostres sanitaris’, una falla que ha simbolitzat el nostre respecte i estima cap la gent que ha estat en primera línia en la pandèmia.