La Diputació i el Gremi d’Artistes Fallers homenatgen sanitaris i residències amb 15 monuments infantils

La corporació provincial va destinar 300.000 euros al col·lectiu que integra als artistes fallers per a contribuir a la reactivació de la seua activitat en plena pandèmia. El conveni s’ha traduït en una acció que reconeix l’esforç del sector sanitari i de les cures

La diputada de Benestar, Pilar Sarrión, i responsables del Gremi d’Artistes Fallers acompanyen a sanitaris i pacients de l’Hospital Psiquiàtric de Bétera en la cremà de la falla de Vicente Domínguez

El president Gaspar ha renovat enguany les ajudes als sectors tradicionals vinculats a les Falles. El Gremi d’artistes plantarà esta vegada en municipis sense tradició fallera per a difondre la festa

La Diputació de València i el Gremi d’Artistes Fallers homenatgen el sector sanitari i de les cures amb una quinzena de monuments infantils en altres tantes residències i centres de dia de la província. L’acció, subvencionada per la corporació provincial amb una ajuda de 300.000 euros per a contribuir a la dinamització de l’activitat en els tallers fallers, interrompuda per la pandèmia, ha servit igualment per a reconéixer l’esforç i la implicació d’un sector imprescindible en el pilar social de la sanitat.

En paraules de la responsable de Benestar Social en la Diputació, Pilar Sarrión, “estes ajudes tenen un component de dinamització econòmica en afavorir l’activitat de sectors tradicionals afectats per la crisi sanitària, però també hem volgut dotar-les d’un component social en reconeixement a la labor de les i els professionals sanitaris i de les cures que tant ens estan ensenyant en estos temps complicats de pandèmia”.

Eixa part social de la col·laboració entre la corporació provincial i el Gremi d’Artistes Fallers s’ha posat de manifest este dimarts a l’Hospital Psiquiàtric de Bétera, on pacients i responsables sanitaris del centre de salut mental de la Diputació han presenciat la cremà d’un dels 15 monuments infantils plantats estos dies en municipis de L’Horta, La Ribera, el Camp de Túria i La Costera.

La falla, obra de l’artista Vicente Domínguez sota el lema ‘Un aplaudiment als nostres sanitaris’, s’ha cremat segons la tradició en un acte al qual han assistit responsables del Gremi d’Artistes Fallers, en concret l’encarregat de Juntes Locals, Manuel Martínez, i el tresorer, José Antonio Marco, a més de la diputada Pilar Sarrión i el propi artista. “Amb esta idea ens han permés continuar treballant en un any molt difícil en el qual no hem pogut plantar altres monuments”, ha assenyalat l’artista moments abans de prendre al costat de la diputada la metxa que donava pas a la cremà.

Una quinzena de monuments

El xicotet món de solidaritat esculpit en suro per Vicente Domínguez és una de les 15 creacions que el Gremi ha plantat o plantarà, segons les condicions de cada espai, en residències i centres de dia de Torrent, Silla, Aldaia, Burjassot, Catarroja, El Puig, Moncada, Alcàsser, Paterna i Alboraia, a L’Horta; Bétera i L’Eliana al Camp de Túria; Xàtiva a La Costera; Carlet a La Ribera Alta i Sollana a La Ribera Baixa.

El responsable de Juntes Locals del Gremi d’Artistes Fallers, Manuel Martínez, ha qualificat la col·laboració amb l’ens provincial com molt important per a “un sector que ha quedat tocat i que fruit de l’agermanament amb la Diputació ha pogut emprendre accions com esta i com unes altres que arribaran en els pròxims mesos per a fer front a una situació tan adversa”.

El representant dels artistes fallers es referix al nou conveni amb la Diputació, a través del qual es plantaran monuments en diferents municipis de la província que no compten amb comissions ni tradició fallera. Abans, hauran de cremar-se les 15 falles infantils que s’han plantat o està previst plantar en les residències Ballesol de Burjassot, Valterna i La Patacona; els centres de dia de Torrent i Moncada; La Saleta de El Puig; Parque Luz a Catarroja; Novaedat a Xàtiva; Solimar a Sollana; Sant Blas a L’Eliana; i les residències de Silla, Aldaia, Carlet i Savia Alcàsser.

La col·laboració amb el Gremi d’Artistes Fallers s’emmarca en les ajudes que l’àrea de Presidència de la Diputació ve concedint a diferents sectors tradicionals valencians per a fer front a les greus conseqüències econòmiques provocades per la pandèmia. Amb una dotació pròxima al milió d’euros anuals, el president Gaspar ha renovat els convenis amb el Gremi d’Artistes Fallers, l’Associació d’Empreses Pirotècniques (Piroval), el Gremi Artesà de Sastres i Modistes, l’Associació Nacional de Floristes, el Gremi Artesà d’Indumentària Valenciana i el Gremi de Mestres Palmiters, que s’ha incorporat enguany a les ajudes.