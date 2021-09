La Diputació i la FEB conviden a recórrer els 100 anys d’història del bàsquet femení espanyol

Print This Post

L’exposició ‘Revolución baloncesto femenino. De espectadoras a protagonistas (1921-2021)’ pot visitar-se a la Sala de Respecte de la corporació provincial fins al 15 de juny, de 10 a 14 i de 16 a 20 hores

La Diputació de València acull des d’este dimarts a la seua Sala de Respecte l’exposició ‘Revolución baloncesto femenino. De espectadoras a protagonistas (1921-2021)’, organitzada per la Federació Espanyola. La mostra, que recorre l’evolució del basket femení en territorio nacional en els últims 100 anys, ix per primera vegada del Museu FEB a Alcobendas i podrà visitar-se en la corporació valenciana de dilluns a diumenge de 10 a 14 i de 16 a 20 hores, amb accés gratuït.

El president de la Diputació, Toni Gaspar, i el diputat d’Esports, Andrés Campos, han acompanyat a la campiona d’Europa en 2013 i directora de Competicions de la Federació, Elisa Aguilar, en l’obertura d’una exposició que recopila trofeus, medalles, equipaments, cartells, documents originals, programes de tornejos i objectes curiosos de la col·lecció permanent del Museu FEB, com el rellotge de taula cronòmetre de 1950 que s’emprava en el transcurs dels partits.

Tornant a ‘Revolució’, el recorregut per la història del basket femení espanyol inclou fites com la primera selecció integrada per dones al començament dels seixanta, l’estrena en uns Jocs Olímpics a Barcelona 92, o el recent títol de campiones d'Europa de 2019 que la Selecció Espanyola defensarà a partir del 17 de juny en el parquet de la Fonteta.

El suport a l’esport femení és una dels senyals d’identitat de l’àrea provincial d’Esports, en el marc de les polítiques d’igualtat que constituïxen un dels eixos de gestió de la corporació i que es traslladen als diferents departaments

Des de Diputació recomanen visitar la mostra organitzada pel Museu FEB i que arriba a la Diputació en vespres de l’Eurobasket femení.